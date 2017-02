Nu är forskarturnén i gång

Hässleholm

Forskarturnén från Lund startar vårsäsongen med demokrati med Twitter och Facebook

Fredag 10 feb kl 15 kommer Anamaria Dutceac-Segesten till Hässleholms stadsbibliotek med föreläsningen Facebook och Twitter som demokratiska arenor? – Medborgarnas deltagande i politik på sociala medier.

Anamaria är universitetslektor vid Europastudier på Språk- och litteraturcentrum i Lund.

Hon har ett särskilt intresse för demokratifrågor, politisk kommunikation och kollektiv identitet.

Fri entré. Europa Direkt bjuder på fika.



Ytterligare föreläsningar under våren:

14 feb kl 18 Sösdala bibliotek Glömska och andra minnesfel – Mikael Johansson.

10 mars kl 15 Hässleholms stadsbibliotek Mänskliga rättigheter – Lena Haldenius.

28 mar kl 18 Tyringe bibliotek How clever are cats? – Katarzyna Bobrowics.

4 april kl 19 Vinslövs bibliotek Marco Polo och hans gåtfulla resa – Ingemar Ottosson.

20 april kl 19 Bjärnums bibliotek Höra i förtid – Mikael Roll.

5 maj kl 15 Hur påverkas vår hälsa av att resa till jobbet – Kristoffer Mattisson.