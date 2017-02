Två åtalas för människorov

Vittsjö De hotade paret med kniv och tog sedan med våld med sig mannen för att pressa honom på pengar.

Vid ett obevakat tillfälle lyckades han fly. Nu åtalas en 30-årig och en 25-årig man för bland annat människorov.

Händelsen inträffade mellan den 3 och 4 augusti i Vittsjö. Enligt stämningsansökan trängde sig männen, beväpnade med kniv, in i målsägandes bostad. Där misshandlade de mannen som föll till marken. Både han och en annan man plus kvinnan hotades med kniv. Under hela händelseförloppet ska de ha hotat och utövat utpressning genom att påstå att han skulle betala en skuld.

De sa att de skulle tvinga honom att följa med till Danmark för att arbeta av sin skuld och säljas som prostituerad. Männen ska också ha hotat att han skulle dö.



Under fortsatt knivhot tvingade de mannen att följa med på en bilfärd från Vittsjö mot Olofström. Under tiden höjdes skuldbeloppet till 50 000 kronor.

Under hela färden har de, enligt åtalet, hotat mannen med kniv och med en kofot. Under delar av färden tvingades han att ha ett klädesplagg över huvudet.

I trakten av Olofström tvingade de målsäganden att gå in i en husvagn där de bakband honom och band fast honom i inredningen.

Efter ett tag fortsatte bilfärden, men bilen fick motorstopp. I samband med att målsäganden tvingades att knuffa bilen framåt lyckades han fly.

I stämningsansökan skriver åklagaren att brottet bör betraktas som grovt eftersom det innefattat hot av allvarligt slag och eftersom brottet varit av särskild hänsynslös och farlig art. Båda männen sitter häktade.

Maja Ögren Andersson