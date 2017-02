HIF värvar ”modern” back

Ytterbacken Sebastian Carrblad var lagkapten för Mjällby AIF:s ungdomslag och nu hoppas han kunna ta nästa fotbollsmässiga steg i Hässleholms IF. Foto: Magnus Wahlström

Hässleholms IF förstärker backsidan och plockar in Sebastian Carrblad, 19, året ut.

– Det är en mycket spännande spelare, kommenterar Anders ”Knippet” Karlsson.

Den högerfotade ytterbacken, som kan spela på båda kanterna, kommer närmast från Mjällby AIF:s u19-lag där han spelat under sin tid på idrottsgymnasiet.

Helt obekant är han inte då han tränat med HIF under vintern och även deltog i förra helgens träningsmatch mot Halmstads ungdomslag.

– Han fick inte förlängt i Mjällby, som det blir för vissa. Då tog vi in honom i träning så att vi fick känna på varandra och det har klickat bra tycker vi, säger ”Knippet”.



Sebastian Carrblad, som är bekant med några spelare i HIF-truppen sedan Mjällbytiden, är nöjd med att övergången är klar och bemötandet han fått i sin nya klubb.

– Både spelare, ledare och hela föreningen har bemött mig väl och jag trivdes väldigt snabbt, säger han.

Den kanske största utmaningen för Carrblad är att lyckas ta steget från ungdomsfotboll till seniorfotboll. ”Knippet” sätter hög tilltro till att nyförvärvet ska lyckas ta steget och berättar att föreningen ska göra vad de kan för att hjälpa honom.

– Träffar vi rätt så kan det bli riktigt bra. Men vi är medvetna om att det kan ta lite tid innan han hittat rätt. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa honom, säger han och tillägger att Carrblads inställning och skolning från Mjällby skapar goda förutsättningar för att han ska kunna lyckas.

Även ytterbacken själv ser anpassningen till seniorfotboll som den största utmaningen under kommande säsong.

– Det är ett väldigt spännande steg. Det kommer att bli mycket tuffare fysiskt. Så jag får spela smartare och använda mina spetskvaliteter, säger Sebastian Carrblad.

Spetskvaliteterna han framhäver är i första hand snabbhet och spelförståelse, i kombination med att kunna slå avgörande passningar och inlägg. ”Knippet” lägger till följsamhet och teknik till egenskaperna och sammanfattar nyförvärvet på följande vis:

– Han är en modern ytterback.

Kontraktet sträcker sig som tidigare nämnt ett år framåt. Men båda parter har förhoppningen om att samarbetet ska bli ännu längre.

– Vi kör ett år och sedan utvärderar vi i höst hur det känns, säger ”Knippet”.

– Jag hoppas att allt känns rätt framöver också. Förhoppningsvis får jag mycket speltid så att jag kommer in i matchtempo och får ett spännande och lärorikt år, avslutar HIF:s senaste nyförvärv.