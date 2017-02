En person anhållen misstänkt för trippelmord i Skurupsvillan

– Det gäller ärendet med de tre avlidna personerna som påträffades igår. En person har blivit anhållen i ärendet och just nu är rubriceringen mord, skäligen misstänkt för mord i tre fall, säger Fredrik Bratt vid polisens ledningscentral.

Mannen anhölls på fredagen.

– Det rör sig om en mansperson som är anhållen men jag vill inte berätta ålder eller annat.

Polisen uppger på sin hemsida att det finns oklara omständigheter kring ärendet och det pågår ett intensifierat utredningsarbete.

Ystadspolisen kommer under dagen fortsätta arbetet med ärendet.

– De fortsätter arbeta med full kraft under dagen så får vi se om det kommer mer information senare, säger Fredrik Bratt.

Det var på fredagsmorgonen som de tre männen påträffades döda i villan i Skivarp. Polisen var under fredagen förtegen men uppgav att man initialt inte hade några misstankar om brott. Under dagen arbetade tekniker på plats för att säkra spår. Även rättsläkare fanns på plats, och ett stort område kring villan spärrades av. Enligt polisen skulle kropparna föras till rättsmedicin för vidare undersökning under kvällen.

Grannar som Skånskan var i kontakt med under fredagen tyckte att händelsen var oväntad i lugna Skivarp.

– Det känns kusligt att ha något så här otäckt så pass nära inpå sig, säger en granne i kvarteret.