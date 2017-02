Marcus kan bli tungan på vågen

Inom handbollen är det oftast målvaktsspelet som avgör matcherna. I Vinslövs HK är det Marcus Mattsson som tillsammans med Björn Skoglund som delar på sysslan.

– Jag tycker att vi kompletterar varandra bra, säger Marcus vars Vinslöv i eftermiddag möter Kärra hemma i Furutorpshallen.

Då IF Kristianstad föll borta mot Warta i torsdags tajtade det till den jämna tabellen i den södra handbollsettan ännu mer. Femman Vinslöv har två poäng upp till tredjeplacerade Kristianstad på kvalplatsen och ytterligare en pinne till serieledande Hisingen/Torslanda.

– Tror vi har goda möjligheter att klara minst en kvalplats. Kristianstads förlust innebär att vi nu har slagläge, säger Marcus Mattsson.

Som gjorde en riktig stormatch i senaste hemmamatchen mot just IF Kristianstad då han stängde igen kassen i inledningen.

Vilket gjorde att hans Vinslöv kunde gå fram till 7–1 efter en kvart och redan där lägga grunden till vinsten mot dåvarande serieledarna.

– Det funkade riktigt bra i den matchen. Både jag och min målvaktskollega Björn Skoglund har stått ungefär lika mycket under säsongen och jag tycker att vi kompletterar varandra bra, menar Mattsson.

Som kom till Vinslöv sommaren 2015. Då var det spel i allsvenskan som gällde.

Är det stor skillnad när det gäller skyttet mellan serierna?

– Det är nästan lättare i allsvenskan då skyttarna är bättre skolade vilket gör att det går att se var skotten hamnar. I ettan möter man spelare som är mindre färdiga och därmed mer svårlästa, säger Vinslövsmålvakten som tycker fördelen med den här säsongen att man slipper de långa resorna.

– Det är skönt då vi bland annat hade flera resor upp till Stockholm och även en match i Lindesberg.

Marcus Mattson hoppas att hans Vinslöv gör en betydligt bättre insats i eftermiddag än i söndags då det blev förlust med stora siffror i Kungälv.

– Vi var visserligen lite folk då men jag tycker inte att det går att skylla på det. Vi har blandat och gett en hel del den här säsongen men i dag mot Kärra måste det bara helt enkelt bli seger.