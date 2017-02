Osby avfärdade seriejumbon

Osby IK tog sig tillbaka på den vinnande vägen genom att avfärda seriejumbon Åstorps IK med 5-2 (2-0, 2-1, 1-0). Hemmalaget borde ha stängt matchen redan i den första perioden men en vilt kämpande målvakt hos gästerna såg till att matchen levde tills 64 sekunder återstod och då Kevin Ray placerade in pucken i en tom målbur.

-Vi tar med oss vinsten. En seger är alltid en seger även om vi långt ifrån svarar för en bra insats idag, förkunnade Pär Persson i Osby-båset.

Osby försökte driva upp tempot från start mot ett Åstorp som kom till spel med endast 14 utespelare. Spelet klickade dock inte in som det skulle för Oik utan det var Åstorp som var nära att ta ledningen både en och två gånger när puckarna studsade kring Victor Bergelin i hemmakassen.

Osby kom ledningen 11,40 in på matchen efter en vunnen tekning i anfallszon. Jakob Ryman vann pucken bak till Lauri Vanninen som drog iväg pucken mot mål och där kunde Oliver Nilsson styra den i nät. Minuten senare var det dags för 2-0. Lukas Björnsson tog sig in på vänsterkanten i anfallszonen, han droppade snyggt till Lars Foder som klämde dit pucken. 2-0 till Osby i perioden, skotten 19-4 i hemmafavör och allt borde vara frid och fröjd. Men, Osby slutade kliva in i situationerna och tillät Åstorp sticka upp i flera anfall där de fick tryck mot Osbymålet. 2-1 kom också efter 7,05 och det var Oscar Aronsson som gjorde mål.

Hemmalagets replik var lika snabb som effektiv. Endast 17 sekunder efter reduceringen så fick gästernas målvakt Wiktor Rosdahl vittja nätet igen. Osby trampade gasen i botten i en spelvändning och Martin Trempenau kunde peta pucken över mållinjen.

-Martin var kanske vår bästa anfallare idag. Han visade upp en fin inställning och vann många dueller. I övrigt var det rätt blekt, sa hemmatränaren.

Med fyra sekunder kvar av mellanakten utökade hemmalaget sin ledning efter mål av Kevin Ray och det målet kom när Osby var en spelare mer på isen.

Inte heller den här gången vek gästerna ner sig. Osby fortsatte att skapa lägen men istället kom det ett reduceringsmål efter 10,44 som satte ny nerv i matchen. I ett och samma byte hade sen gästernas Tony Westerlund två rena frilägen men då klev Victor Bergelin upp och svarade för två följsamma räddningar, först med en snabb räddning med klubben och i andra läget när han följsamt hängde med i sidled och kunde parera.

Det huvudlösa försvarsspelet tvingade fram en time out från hemmabåset och de fick bättre ordning på positionerna igen. När så Åstorp plockade sin duktiga målvakt på slutet så fixade Kevin Ray ett friläge och kunde punktera tillställningen, vilken inte kommer gå till historien som den mest välspelade och underhållande matchen i Osby ishall.

Gästerna drog hela tiden ner på tempot och skickade många chanspuckar på djupet och spelade på det hela taget lite avigt, vilket verkade störa hemmalagets matchplan.

-Jo Åstorp brukar få oss dit vi vill men det var skönt att det gick vägen. Men ser att de är farliga så fort de får lite vittring på oss, sa Persson som förutom Trempenau delade ut överbetyg till Lauri Vanninen för lugnt och fint backspel samt till målvakten Victor Bergelin som klev fram när det behövdes.

-Fast att Åstorps målvakt fick mota extremt mycket puckar så tycker jag att Victor vann målvaktsmatchen. Hans räddningar kom i viktiga lägen av matchen.

Andreas Andersson