Tyringe nära kontraktet

Charlie Fredriksson var tillbaka i målet och Kim Runermark gjorde ett välkommet inhopp i laget.

Faktorer som medverkade till att Tyringe vann med 2–0 den ruggigt viktiga bortamatchen i Norrahammar.

– En fantastisk bra insats, speciellt defensivt, av killarna, berömde Tyringe-coachen Magnus Rahm.

– Man offrar sig och täcker hela tiden skott och det imponerade.

– Bara synd att vi inte plockat några poäng ytterligare för då hade vi slagits om förstaplatsen i serien.



Ännu en gång föregicks bortamötet mot Dalen av några arbetssamma dygn för sportchef/tränare Rahm som den här gången jagade målvaktsuppbackning till comebackande Charlie Fredriksson.

Både Oliver Tornerefelt och Albin Jönsson var bortresta på skidsemestrar och när alla ersättningsförsök var uttömda gick budet till Daniel Starnäs i Kristianstad.

Samme Starnäs som inte spelat på tio år och då gjorde det i avsomnade Hässleholms HK.

– Fick hjälp av Runermark att greja det, förklarade Magnus Rahm.

Och det blev ingen helt enkel, ”mental kväll” för Starnäs vid båsöppningen.

Detta eftersom Charlie Fredriksson, som gjorde comeback efter sex och en halv matchers skadefrånvaro, blev pååkt två gånger under matchen men till allas(!) lättnad kunde fortsätta.

– Nej, Starnäs blev nog lite skärrad vid dessa tillfällen, skrattade Magnus Rahm.

Charlie Fredriksson i målet gjorde samtidigt en strålande comeback med både stabilt spel och några riktigt svettiga räddningar.

Tyringe borde nog ha ha avgjort matchen redan i första perioden. Skottstatistiken blev hela 15–3 till Rahms mannar men även David Elmgren i Dalenkassen storspelade i detta läge.

Dalen, som gjort ett mediokert intryck under de inledande 20 minuterna, kom ut något bättre i den andra perioden men det var märkligt nog när Tyringe fick Viktor Wahldén utvisad som matchen kom att mer eller mindre avgöras.

I boxplay fick plötsligt Agust Wendt fritt fram i ett kontringsläge och Tyringecentern satte 0–1.

Ett mål som låg tungt i Tyringebägaren under resten av matchen.

– Sista perioden är hemmalagets men vi håller också ihop det på ett riktigt bra sätt, tyckte Rahm som lånat in förre Tyrs Hovsidolen Kim Runermark under två matcher från Kristianstads IK.

Runermark spelar även onsdagsmatchen i Kungsbacka innan han är tillbaka i KIK eftersom dagen D för övergångar dras den 15 februari.

– Alltid kul att spela matcher så det kändes bra att vara tillbaka, ansåg Runermark som placerats med ett par välbekanta ansikten – Tobias Dyk och Anton Lindström – spelare som fanns i laget även förra säsongen.

– Åkte på en hjärnskakning i KIK och har haft lite svårt att platsa där så därför kom den här möjligheten perfekt.

Runermark var dock inte helt nöjd med sin insats.

– Nej kan betydligt bättre och sedan borde jag satt någon av mina chanser.

Tyringes andra mål för kvällen kom först efter 19.26 när Tobias Dyk la pucken i tom kasse.

Segern i Norrahammar betydde att Tyringe nu har fem poäng ner till kvalstrecket och är mycket nära nytt kontrakt.

– Förhoppningsvis avgör vi det här redan på onsdag när vi spelar mot Hanhals, hoppades Magnus Rahm.

Tomas Gustavsson