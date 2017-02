Andelen arbetslösa ökar i kommunen

ÖSTRA GÖINGE Andelen inskrivna arbetslösa i Skåne sjunker jämfört med i fjol, men i Östra Göinge är trenden en annan. Här har arbetslösheten ökat med 0,9 procentenheter och är den näst högsta i Skåne.

Arbetslösheten har under lång tid varit hög i Östra Göinge kommun och när det kommer till ungdomsarbetslösheten är den högst i Skåne. De senaste siffrorna vad gäller andelen inskrivna arbetslösa visar att trenden håller i sig vad gäller den sammantagna arbetslösheten.

I januari 2017 var 15,0 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år arbetslösa, och vad gäller ungdomsarbetslösheten under samma period låg den på 26,8 procent. Men siffrorna är ingen överraskning för de ansvariga på Arbetsförmedlingen.

– Nej, det har sett så här under en längre tid och vi analyserar hela tiden siffrorna. Det vi vet nu till varför siffrorna ökar medan det sjunker i nästan hela Skåne är att Östra Göinge tog ett stort ansvar när det gäller de asylsökande, och när de nu fått sina uppehållstillstånd så kommer de in i våra register. Vi vet var vi måste sätta in våra resurser just nu, säger Tina Gunnarsson som är sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Det ansvarstagandet som Östra Göinge gjort under de senaste åren påverkar även ungdomsarbetslösheten och de höga siffrorna, men där har det varit höga andel även tidigare. Så har det även varit i Bromölla kommun, men där har de nu kommit ner under 20 procent.

Har ni gjort något speciellt där som ni även kan göra i Östra Göinge?

– Vi har ett nära samarbete med näringslivet och kommunen som slagit väl ut. Vi har det i Östra Göinge också men det har gett bättre resultat i Bromölla hittills, säger Tina Gunnarsson som har fler insatser på gång för att få ner den sammantagna arbetslösheten i kommunen.

– För vår del gäller det att utvärdera mer vad som efterfrågas och sy ihop lösningar för de arbetssökande. Det kan vara så att de saknar någon licens eller behöver praktik på några veckor för att de ska vara behöriga till ett jobb, det behöver inte handla om en årslång utbildning. säger Tina Gunnarsson.

Just matchningsproblematiken är något som är en stor utmaning, och då inte bara i Östra Göinge utan runt om i hela Skåne för antalet lediga platser ökar stadigt.

– Där måste vi bli bättre på att kartlägga och identifiera behoven, säger Tina Gunnarsson.

I det arbetet ingår oerhört många timmar på fältet.

– Vi sitter inte bara inne på kontoret utan är ute mycket och träffar arbetsgivare och arbetssökande för att lyssna in deras behov, säger Tina Gunnarsson.