Asylboendena kan snart vara tömda

TYRINGE Avvecklingen av landets asylboenden är i full gång.

I Tyringe är det både Botur och Enedalens anläggningar som nu får allt färre boende. Och på Tostarpsgården är det bara 45 personer kvar mot 130 när det var som flest.

På flera av landets asylboenden är det turbulent just nu.

Boende tvingas flytta till andra ställen för att lämna plats åt dem som redan har fått uppehållstillstånd och behöver någonstans att bo.

På en del platser har kommunerna gått in och hyrt lägenheter på just asylboenden.

Men det är inte aktuellt i Hässleholm.

Flyktingsamordaren i Hässleholm, Jenny Carlbom, säger att situationen i Hässleholm inte just nu innebär några större problem av den arten.

– Vi behöver inte utnyttja kommunens asylboenden till de som fått uppehållstillstånd.



– Där har vi kunnat använda de boenden som var planerade åt ensamkommande barn och ungdomar i kommunen, en kategori som ju har minskat.

Till de två asylboendena i Tyringe kommer allt färre. På Enedalens förläggning var det som flest upp till 90 boende, i dag finns där 61 boende just nu.

– Det är tal om att vi ska överta några boende från Tostarpsgården, vårt grundavtal innebär 70 platser, säger Annette Carlsson som jobbar på Enedalen.

–Men vi vet inte riktigt hur framtiden ser ut just nu.

På Tostarpsgården ska mottagningen vara avvecklad den 3 mars.

– Då återgår vi till den ordinarie verksamheten med camping och kursgård, säger Jan Ryden, ansvarig för verksamheten.

– Vi har redan flera bokningar. Verksamheten kommer att rulla på bra framöver.

Enedalen har avtal med Migrationsverket till och med september.

Ett avtal som kan komma att sägas upp tidigare, men om det vet man ännu inget.

På Botur, där Hatice Kilicasan är verksamhetschef, minskar också antalet boende.

– Det känns riktigt tomt och ödsligt här, säger hon.

– Från 136 boende till 80 boende just nu.

Den ena flygeln har avtal till april medan den andra har förlängt avtal med Migrationsverket tills vidare.

På båda förläggningarna i Tyringe kan man se tillbaka på en hektisk tid med hundratals asylsökande från flera länder, där Syrien har dominerat.

Men trots det höga antalet flyktingar från 2013 och framåt har det inte inneburit några stora problem.

– Nej, det tycker jag inte. Det har förekommit incidenter Det gör det ju överallt där det finns många människor, konstaterar Hatice Kilicasan.