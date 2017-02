Fler kedjor dumpar Trump

Först var det Nordstroms. Nu följer även Sears och K-Mart efter och slutar sälja Trump-produkter.

När Nordstroms, den amerikanska – men svenskättade – motsvarigheten till NK meddelade att de skulle sluta sälja produkter som bar Donald Trumps dotter Ivankas namn fick det oanade konsekvenser. Presidenten stormade ut till sin dotters försvar på sin favoritkanal, Twitter.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017