Årsmötestid

Idag den 14 februari har Valentin namnsdag och över stora delar av världen firas Sankt Valentins dag. Bakgrunden är lite diffus men troligen handlar det om ett gammalt helgon som led martyrdöden redan på 200-talet. På 1960-talet introducerades dagen i Sverige, där vi oftast använder oss av namnet ”Alla Hjärtans Dag”. Det lär säljas över 4 miljoner mörkröda rosor i Sverige denna dag medan många också väljer att fira med bakverk eller restaurangbesök.



Antalet affärer och näringsställen är kanske inte längre så stort i vårt Vittsjö, men lyckligtvis har vi fortfarande kvar både blomsterhandel, matställen och inte minst en livsmedelshall. Utvecklingen mot jättestora varuhus och köpcentra i städerna tycks bara fortsätta, men tyvärr slår detta ofta hårt mot de mindre orterna. Det finns idag flera hyfsat stora tätorter i vårt Göinge, där man inte längre kan köpa en liter mjölk. För oss som bor i lite mindre tätorter är det viktigt att måna om och vara köptrogna mot våra egna affärer om vi vill behålla en viss grundservice.

Om antalet butiker har minskat så har Vittsjö fortfarande ett stort och brett utbud av föreningar. Detta är en ovärderlig resurs för vår by och här finns troligen något att hämta för bra många olika smakriktningar. Just nu är det årsmötestider och förening efter förening är just nu i färd med att utse funktionärer och dra upp riktlinjerna för årets program. Det finns tyvärr också orosmoln på himlen. Ett idag utbrett bekymmer på många håll är en allt högre medelålder. Det kan också vara svårt att hitta funktionärer och fylla vakanser. Här finns verkligen utrymme för många fler Vittsjöbor att engagera sig.

En av byns största föreningar är Wittsjö Hembygdsförening med nästan 400 medlemmar. Föreningen har en jätteduktig egen sånggrupp som underhåller och sprider glädje åtskilliga gånger om året. Vid årsmötet i förra veckan presenterades också föreningens 40:e årsskrift – en jubileumsutgåva med hela 176 sidor spännande Vittsjöläsning.

Efter ett par veckor med gråväder, snömodd och bitande kall östanvind har vi nu äntligen igen fått se solen. Håll ut – om några få veckor är våren här.