Johnsson har gjort Frosta stekhett

Frostatränaren Torbjörn Johnsson omgiven av bland annat rutinerade poängkungen Johan Nilsson (för dagen civilklädd) och målvaktstränaren Andreas Brorsson kan nu se fram mot play off mot Hockeytvåan. Foto: STEFAN SANDSTRÖM/ARKIV

Frosta HC i Höör är en klubb som genom åren inte är bortskämd med formella framgångar.

Men under helgen kom ändå en fin merit när det stod klart att laget vinner Hockeytreans vårserie.

– Men det var ruggigt nervöst och det märktes på killarna, skrattar tränaren Torbjörn Johansson.

Höörlaget mötte slagpåsen Malmö IK i Kirsebergs ishall men en kombination av ett förbättrat jumbolag och nerver långt utanför Frostatröjorna gjorde att det dröjde innan Johnssons manskap kunde säkra segern.

– Underbart och det är ett så härligt gäng med rutinerade, något mindre rutinerade samt ett antal taggade ungdomar som gjort det här, menar Johnsson, själv bosatt i Finja och kanske mest känd som coach för damdistriktslagen i bland annat Stålbucklan (tjejernas TV-puck).



I Frostatruppen finns runt 15 spelare som på ett eller annat sätt funnits i Tyringeorganisationen genom åren.

Bland dessa namn som Alexander Ekeberg, Pontus Nilsson, Andreas Hardarsson, Pontus Hellberg och målvakten Johan Hjärtquist..

Poängkung är dock Johan Nilsson, en 25-årig Frostakille som också provat på spel i bland annat Lund och Danmark. Nilsson har hittills knåpat ihop imponerande 52 poäng (20+32) på 21 matcher.

– Men just vår mix av spelare samt att alla jobbat på att förverkliga vår spelidé har betytt allt för våra framgångar, anser Frostacoachen.

I höstserien slutade Frostalaget femma och var långt från Alltrean men när serien startade om lades segrarna plötsligt på hög.

Trodde du på en serieseger och ett play off när ni harvade på i serien under hösten?

– Nej, kanske inte men samtidigt visste jag ju vilket gäng det här var och nu känns det bara så bra att vi lyckats.

Med bara en match kvar av serien (Landskrona hemma kommande söndag) kan inget annat lag nå Frostas 29 poäng.

Detta trots att serien, där även Glimma spelar, haltar ordentligt.

Den 23 februari inleds play off-spelet och redan nu står det klart att Frosta kommer att ställas mot något av de småländska klubbarna Virserum eller Lenhovda.

– Lite koll på dessa har vi förstås och styrkemässigt ligger man väl kanske på nivå med Halmstad 2 och det gör att vi inte kommer att vara direkt ihjälskrämda när play off-spelet inleds, menar Johnsson.

Skulle Frosta ta sig vidare blir det sedan kvalspel i fyralagsgrupp men då kan klubben få vissa coachningsproblem under någon vecka.

– Kommer att kollidera en del med Stålbucklan och jag kommer att vara med Skånetjejerna i Örnsköldsvik – men det eventuella problemet får vi ta då.