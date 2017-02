Dagens tips 15 februari

Kulturafton

Tusen och en natt – en inspirerande kulturafton. Nabil Kassis, Naïm Kassis med flera spelar arabisk klassisk musik och en musikalisk mix av europeisk och arabisk musik. Hatem Ahdab och Mohammad Ismaeel uppför en nyskriven teaterpjäs. Nizar Keblawi visar sin nya film om olika länder. Iman Alahmad ställer ut tavlor. Hanan Bara och Basma Dukmak ställer ut hantverk och biblioteket lämnar boktips. Te, kaffe och baklava serveras. Klockan 16.00 Kulturhuset Vita skolan, Broby.

Dans

I kväll spelar Candix upp till trivseldans i Tallparken i Vinslöv. Klockan 18.30–22.30.



Umgänge

”Kom-och-ät” för alla åldrar. Deltagarna äter och umgås, leker, pysslar och lyssnar till en berättelse. Röke församlingshem klockan 17.00–19.00.

Utställning

Ulla Göransson ställer just nu ut på Tyringe bibliotek. Utställningen är verk i olja och blandteknik. Biblioteket har öppet i dag klockan 13.00–17.00.

Dagens bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.15 Lion, 18.30 xXx: Return of Xander 3D, 18.30, 21.00 Fifty Shades Darker, 20.45 Rogue One 2D, 21.00 Resident Evil: Final Chapter. Bio Borgen Osby: 19.00 Resident Evil: Final Chapter.