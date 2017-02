Förenklad bild om lärare som fick sluta

Sansa debatten om lärares befogenheter.

Utifrån en artikel – uppslagen på framsidan i Norra Skåne fredagen 10 februari – ges en förenklad bild av varför en tillfälligt anställd lärare i Hässleholms kommun har fått sluta.

Det har medfört att en ”folkstorm” utbrutit. I en ledarkommentar i lördagens Norra Skåne ifrågasätts rektorn och i en insändare måndagen 13 februari ondgör sig skribenten över den berörda rektorns ”flathet”. Den stora stormen uppstår dock som vanligt i sociala medier, där olika osakliga attacker på rektorn radas upp.

Från barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun vill vi klargöra att ingen lärare i Hässleholms kommun – fast eller tillfälligt anställd – får sluta för att man har ”visat ut en elev ur undervisningslokalen” (lagtextens begrepp). Det har hänt att lärare har fått sluta på grund av en enskild händelse, men då har det varit på grund av en mycket allvarlig händelse.

Vi vill också klargöra att lärare – då det är nödvändigt för att upprätthålla trygghet och studiero – har befogenheter att ”utöver att visa ut elev ur undervisningslokalen” använda ”kvarsittning” före eller efter skolan. Lärare har rätt att beslagta störande föremål från elever under återstoden av skoldagen. Rektor har rätt att tilldela elever ”skriftlig varning”, om inte det hjälper att omplacera elever och om det är nödvändigt stänga av elever under högst en vecka, högst två gånger per kalenderhalvår. Lärare har också befogenheter att hålla fast elever om så krävs, för att skydda andra personer eller egendom, eller i vissa fall eleven själv.

Alla dessa åtgärder används, men det är självklart att föredra om det går att få elever att rätta sig efter tillsägelse. För de flesta lärare och för de flesta elever fungerar detta också. Då elevers uppträdande inte förbättras trots tillsägelser eller andra åtgärder är den absolut vanligaste åtgärden att involvera vårdnadshavare.

Det händer att vi anmäler elever som uppträder störande eller våldsamt till socialförvaltningen för oro kring deras egen utveckling, liksom det förekommer att vi polisanmäler elever om de utsatt andra elever för fysiska eller psykiska kränkningar.

Då vi vet att rektor för Stoby skola inte har avslutat någon anställning på en sådan lös grund som det framställs i Norra Skånes artikel, vill vi deklarera vårt odelade förtroende för henne.

Rektor för Stoby skola är mån om både elever och personal.

Svar direkt

Norra Skåne skriver inte något på lösa grunder, utan låter den saken angår komma till tals.

Rektorn har under intervjun fått en direkt fråga om varför lärarvikarien inte anses lämplig att jobba kvar.

Hon har svarat att det beror på att ”relationen mellan honom och eleverna inte var så bra”.

Hon betonar samtidigt, mer än en gång, att man som vikarie inte bör visa ut en elev ur undervisningslokalen utan istället hämta hjälp av ordinarie personal.

Norra Skåne har varit öppen med vad som kommer att skrivas och även låtit rektorn granska sina citat före publicering.

Svaret från Rolf Bengtsson samt Eva-Lotta Karlsson är långt men skapar inte någon ytterligare klarhet i varför lärarvikarien sagts upp.

I vad mån rektorn, som de skriver, ”är mån om både elever och personal”, rimmar illa med att den tillfälligt anställde läraren blev av med jobbet.

chefredaktör och ansvarig utgivare