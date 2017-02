Gudstron bar honom genom livet

Christer Ruderstam, Vittsjö, har lämnat oss under stor sorg och saknad i en ålder av 75 år.

Hembudet kom sent på lördagskvällen 11 februari efter något års ojämn kamp mot svår sjukdom. Christer hade ända sen ungdomsåren en stark kristen tro. Han hade flera engagemang inom det lokala föreningslivet och politiken och var sedan många år föreståndare för Smyrnaförsamlingen i Vittsjö.

Christer var född 30 juli 1941 och växte upp och gick i skola här i byn. Efter realexamen 1962 tog han ett sabbatsår till sjöss då han arbetade på Svenska Amerikalinjens M S Kungsholm.



Christer upplevde Guds kallelse till tjänst. Under ett par år deltog han i evangelistkurserna på Götabro och arbetade som evangelist på flera olika platser i Norrland. Han genomgick därefter pastorsutbildning på Götabro och i Vrigstad.

År 1966 gifte Christer sig med Sonya, född Wäring. De båda avskildes som missionärer och arbetade under åren 1966 till 1971 på Taiwan. Här föddes också de båda äldsta barnen, Monica och Karl-Johan, medan yngsta dottern Charlotta kom till världen efter missionärstiden.

Hemkomna till Sverige igen arbetade Christer och Sonya under en period som pastorspar i Mörlunda. I mitten av 1970-talet flyttade familjen ”hem” till Vittsjö och bosatte sig i en villa på Ramnsjövägen. Christer var under många år anställd på Posten. Han var politiskt aktiv inom Kristdemokraterna, satt under en följd av år som ledamot i kommunfullmäktige och hade även tunga uppdrag i till exempel omsorgsnämnden. Christer hade bland annat ett avgörande inflytande över att det idag finns en läkarstation här i Vittsjö.

Efter återkomsten till Vittsjö har Christer och Sonya båda varit mycket aktiva i Smyrnaförsamlingens verksamhet. Christer har ofta förkunnat Guds ord, under många år var han huvudansvarig för söndagsskolan och han har varit församlingens föreståndare och ledare sen 2001.

Förra våren firade Christer och Sonya sitt guldbröllop, men det var också i våras som han drabbades av allvarliga sjukdomsproblem. De sista månaderna har varit svåra, tidvis har han legat på sjukhus, men den mesta tiden har han kärleksfullt vårdats i hemmet av hustrun Sonya.

Vi uttrycker vårt djupa deltagande med Sonya, Monica och Lance, Karl-Johan och Anette, Charlotta och David samt alla åtta barnbarnen. Christer var min ende bror och även hos mig och min familj är saknaden stor. Mitt i sorgen känner vi samtidigt djup tacksamhet för vad Christer har fått betyda för oss och att han nu har befordrats till en bättre värld.