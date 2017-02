Kampsport i skrattsalvor

Hässleholm Norrländska skrönor, Göteborgsvitsar under bältet och feminism. Allt kryddat med lite sarkasm och mycket ironi och en stor skopa humor. På tisdagskvällen var det säsongspremiär på Snapphanebygdens Comedy Club på Farozon.

Det är femtonde säsongen som Snack kör stand up och det har blivit en plantskola för många stand up artister. Flera kommer tillbaka till den lilla scenen med den nära kontakten med publiken i källaren på Farozon.

– Vi ser till att återväxten består, säger Agneta Henriksson, ordförande i Snack och kvällens konferensier.

Per Anders Rydell, Joakim Nicklasson och Tobias Erehed fick publiken att skratta för fullt med sina 20-minuters shower innan kvällens dragplåster Anna-Lena Brundin äntrade scenen.



Hon skulle sparrats av sin make och tillika stand up komiker jan Sigurd, men han fick stanna hemma på grund av lunginflammation.

– Det hade varit roligare om han också hade varit med, säger Anna-Lena Brundin.

Hon började med stand up 1989. Genom åren har hon etablerat sig som en av Sveriges mer kända komiker och har medverkat i shower och kabaréer i både Sverige och i Tyskland, där hon bodde i fem år på 90-talet i kabaréernas huvudstad Berlin

– Då var det bara jag, Ulla Skog och Babben Larsson som var de enda kvinnliga stand up-artisterna i Sverige. Det har hänt en del sedan dess, konstaterar Anna-Lena Brundin.

Feminismen är ett stående tema hos henne, vilken hon konstaterar har fått sig en knäck med Trump i USA och Putin i Ryssland.

– En stand up artist sparkar inte neråt, men det gäller inte för Donald Trump, säger hon lakoniskt.

Hon har uppträtt i Hässleholm tidigare, och till och med bott här när hon medverkade som konferencier i uppsättningen Cabaret i Kulturhuset för snart tio år sedan.

– Jag har kört stand up på Farozon också. Det här är ett bra ställe att uppträda på.