Markaryd

Nibe förvärvar kanadensiska värmepumpsföretaget CGC Group of Companies Inc. Nibe Industrier AB har förvärvat hälften av aktierna i värmepumpsföretaget CGC Group of Companies Inc., Ontario, Kanada, med optionsrätt att förvärva resterande aktier senast våren 22.

Företaget har cirka 80 anställda, omsätter cirka 120 miljoner kronor om året och har en rörelsemarginal på 19 procent. Under välkända varumärken riktar CGC sig framförallt mot kommersiella fastigheter.