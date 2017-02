Patti Smith till Ystad

Ystad Patti Smith & Her Band till kommer till Ystad och Stockholm i sommar.

Kulturikonen Patti Smith & Her Band kommer till Ystad i sommar.

Konserten blir den 19 augusti i Surbrunnsparken.

Biljetterna släpps den 17 februari klockan 9.00.

Patti Smith som rankas av Rolling Stones Magazine som en av de absolut största artisterna i modern tid har tagit emot utmärkelser av såväl det franska kulturministeriet som Polar Music Prize.

Hon är även invald i Rock and Roll Hall of Fame.

I sommar kommer Patti Smith & Her Band även till Gröna Lund i Stockholm den 21 augusti.