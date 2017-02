Utveckla Osbys unika kärna

Handelsområde i Marklunda utanför Osby? Glöm det. Hade det varit för 20 eller 30 år sedan, ja kanske. Men nu har tåget gått för längesedan. Vilka tror ni skulle åka till Osby för att handla? Älmhultsborna? Kristianstadsborna? Nej, man lär inte ens komma från Hässleholm. Även den stan är mättad med butikskedjor och stormarknader. Likaså Malmö, Helsingborg, Växjö och alla andra befolkningscentra inom ”räckhåll”.

Eftersom Osby är sist ut på banan, varför inte gå i motsatt riktning.

Istället för ännu en strömlinjeformad, stressframkallande och själlös handelsplats, satsa på ett helt annorlunda koncept genom att utveckla den fortfarande ganska breda och unika kärna av handel och upplevelser som Osby redan erbjuder. Lyft fram småskaligheten, de personliga och på sitt sätt ”gammaldags” butikerna med god service, den redan nu lite annorlunda gatumiljön och centrums till viss del pittoreska bebyggelse. Bygg vidare på detta. Satsa pengar på stadsmiljön med utsmyckning, ett överdåd av växtlighet (varför inte klängrosor mot hela järnvägen), gångstråk och platser för vila och upplevelser. Till exempel genom att spränga in hantverksbodar med smide, konst eller vad som helst, (är verksamheterna svårfinansierade kombinera med kursverksamhet). Se till att göra centrum till ett charmigt alternativ till de stora galleriorna. Osby är redan ett besöksmål, bland annat i kraft av Lekoseum. Genom att hjälpa entusiasterna bakom industrimuséet, får man ytterligare ett dragplåster i nostalgins tecken (här bör finnas EU-bidrag att söka för utveckling av kulturarv, centrumförnyelse eller vad det nu kan vara). Swansons westernkulisser är en attraktion i sig, åtminstone att titta på, men för att spinna vidare på barntemat, varför inte komplettera med ett lekland eller liknande på platsen för de tomma gamla lagerbyggnaderna bredvid. Sammantaget kan Osby bli ett besöksmål för både gammal och ung. Leksaksmuseum och barnaktiviteter för de små, industrimuseum för de äldre. Sedan är det upp till näringsidkarna att haka på med till exempel speciella familjepaket och andra riktade erbjudanden. Så låt Osby bli en attraktiv plats som sticker ut med en stressfri, trevlig och upplevelserik miljö. Där man kan flanera, handla och äta eller dricka kaffe. Det finns ett bra utbud av näringsställen men försvinner handeln ut i periferin är det risk för att detta också dör ut.

Läste att turistchefen ville profilera Osby med att framhålla ortens natur. Hmmm. Sverige är fullproppat med natur från Höör och norrut. Svårt att tänka sig att turister skulle komma i horder till just Osby för att uppleva naturen. I naturväg har orten dock en unik tillgång, en sjö som letar sig ända in i centrum. Genom att dra nytta av denna, både sommar- och vintertid, kan attraktionskraften ytterligare ökas. Genom att emellanåt ordna aktiviteter med koppling till vattensport, fiskekurser, skridskoåkning på vintern, korvgrillning och mycket annat. Kanske kan föreningar ställa upp genom att ta ut viss avgift. Eftersom allt finns inom räckhåll går det att få till en lagom promenadslinga.

Det finns säkert många fler och bättre ideer. Men det viktiga är, släng inte ut pengar på en handelsplats. Projektet är dömt att misslyckas. Satsa istället på industrimuseum (ta vara på det ideella arbete som redan lagts ner, tillfället kanske aldrig återkommer) och ett tilltalande centrum. Låt byn blomstra i dubbel bemärkelse. Det skulle gynna samtliga invånare.