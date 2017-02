Svampodling förstördes vid brand i natt

lund Sveriges största svampodlingar förstördes då en brand utbröt på en gård utanför Veberöd, mellan Torna Hällestad och Veberöd i natt.





Larmet inkom klockan 02.09. Släckningsarbetet har pågått under natten och eftersläckning pågår just nu.

Orsaken till branden är ännu inte känd.

– Släckningsarbetet har pågått under natten och eftersläckning pågår just nu, säger Mats Nilsson inre befäl vid Räddningstjänsten Syd.

Mathias Persson, vd för Hällestads svampodling, säger att företaget trots branden räknar med att kunna fortsätta verksamheten i mindre skala redan i dag.

Det var Mathias Perssons lillebror som upptäckte branden sedan han hört en smäll.

– När han tittade ut såg han att hela ladugården där vi har svampodlingen var övertänd, skriver Mathias Persson i ett pressmeddelande.

Ingen människa skadades i branden. Däremot förstördes företagets kontor.

– Vi är tacksamma att räddningstjänsten var på plats så fort, fortsätter Mathias. De grävde av byggnaden på mitten med en hjullastare för att begränsa spridningen och lyckades rädda boningshus och vår gårdsbutik.

Enligt Mathias Persson räknar företaget med att kunna vara igång i mindre skala redan i dag. Man räknar med att kunna bygga upp odlingen tillfälligt på annan plats.