Period två blev Osbys fall

Osby IK visade långt ifrån upp sin bästa sida när Alvesta SK gästade i ett stambanederby.

Gästerna visade upp en helt annan inställning till matchen än vad Osby gjorde och segern med 5-1 (1-1, 4-0, 0-0) var rättvis och helt odiskutabel.

– Hur konstigt det än låter så var det här ett klart steg framåt om man jämför med matchen i Jonstorp, sa en luttrad Pär Persson efter matchen.

– Vi bjuder på för mycket idag. Vi tar mängder av felbeslut och istället för att spotta i nävarna och vinna tillbaka pucken så hänger vid med huvudena direkt.

Osby hade förtvivlat svårt att få till några uppspel. Oftast blev det solokörningar där gästerna kunde erövra pucken enkelt.

Hemmalaget fick dock en mycket bra chans att ta ledningen via ett straffslag. Lars Foder, som fixade bonuspoängen till Osby uppe i Alvesta på just straff, skrinnade ut men satte avslutet utanför målramen.

När Osby drog på sig matchens första utvisning så kunde i stället gästande Alvesta ta ledningen. Benny Berglund skrinnade in från kanten och satte pucken högt vid den första stolpen bakom Jani Palmroos.

Osbys kvitteringsmål var i det närmaste en kopia, Christoffer Ljungdahl tog tag i pucken nere i sarghörnet, skrinnade in mot mål och lyfte in pucken i taket bakom målvakten.

1-2 kom efter 4,54 och det var unge talangen Zion Nybeck som tog tillvara på ett misslyckat uppspel. En dryg minut senare satt pucken i nät bakom Jani Palmroos igen då Isac Öman kunde styra in Ludwig Loeffels dragskott från blå.

Osby ryckte upp sig en stund och de flesta av de 313 personerna på läktarna var beredda att notera 2-3 i mitten av perioden.

Men det var Osbys enda bra period i mellanakten. Bakåt var det fortsatt svajigt och Daniel Almkvist kunde fixa in 1-4 i spel med en man mindre på isen och av bara farten fixade Benny Berglund 1-5.

– Fram till 1-4 har vi flera bra chanser att göra mål och hade vi lyckats sätta dit någon puck till kanske vi kunde ha fått samma energi som Alvesta fick av sina mål, spekulerade Persson som valde att starta matchen med Jani Palmroos mellan stolparna.

– Gick lite på magkänsla där och på rutin, sa Persson som fick se Victor Bergelin hoppa in inför den tredje perioden och fick hålla nollan.

Den sista perioden blev rätt så händelsefattig. Alvesta såg till att ha spelare på rätt sida hela tiden och jobbade hela tiden färdigt i situationerna ute på isen. Osby slet på, hade några fina byten i anfallszon men spelet på den egna planhalvan kan knappast någon vara nöjd med för dagen.

För OIK väntar nu en sista hemmamatch för säsongen på onsdag då Lund kommer på besök. Ett Lund som har tagit för sig på ett helt annat vis än innan jul. En mer enhetlig och samlad arbetsinsats från Osby kan räcka till seger i den matchen.

– Vi får försöka få till några bra träningar tills dess. Lite träningar med kvalitet, det har varit lite si och så på den fronten på senare tid, avslutade Persson.