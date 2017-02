Här får eleven utvecklas i sin takt

Osby En lugn miljö där elever med speciella behov kan utvecklas och lära sig i sin egen takt. Det är Yrkesskolan i Osby.

Inte alla klarar av att nå de mål som krävs för att genomgå den så kallade ”vanliga” gymnasieutbildningen. Om det inte handlar om problemen att nå kunskapsmålen kan det handla om svårigheten att klara av den miljö, den studietakt eller den struktur som omger utbildningen.

För de här eleverna finns däremot alternativ. Yrkesskolan i Osby är ett av dem.

– Här får eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och vi har fokus på yrkeslivet, förklarar Stefan Ekvall som är rektor för skolan.

Han berättar också att åtta av tio elever hittills gått ut i någon form av sysselsättning, En anledning är den stora mängd praktik och studiebesök som eleverna får. De får testa olika arbetsuppgifter och får också möjligheter att lära sig de sociala koder som finns på en arbetsplats.

Under den senare delen av utbildningen har eleverna upp till fyra dagars praktik i veckan.

Eleverna går tre eller fyra år på sin utbildning. Den här enheten som egentligen ligger under Ekbackeskolan vänder sig till gymnasieelever inom särskola eller som diagnostiserats med autism, asperger eller ADHD.

– Utbildningarna är individanpassade och eleverna får den tid de behöver, säger Stefan Ekvall. De har heller aldrig teori under en hel dag.

För närvarande håller eleverna till i Naturbruksgymnasiets lokaler, men i augusti blir det en flytt till Köpmangården i centrala Osby.

Den elev som kommer längst ifrån Osby just nu är Jonathan Häger från Laholm som studerar skog.

Han har asperger och trivs på skolan där han har en helt egen personlig plats där han kan gå undan när omgivningen känns jobbig.

Han känner att han hittat rätt när han hamnade på Yrkesskolan i Osby där han får lära sig att använda bland annat röjsåg, motorsåg, traktor och fyrhjuling.

Här känner Jonathan Häger att han får vara den han är och tre dagar i veckan träffar han en boendestödjare som han gör olika saker tillsammans med, något som känns extra värdefullt eftersom han bor på internat i Osby.

Natalie Persson och Ebba Kjellman är två tjejer som för närvarande också går på skolan. Ebba Kjellman tar studenten från lärlingsprogrammet för handel till sommaren och tillbringar just nu en stor del av sin skoltid med praktik på Coop i Broby.

Natalie Persson kommer från Farstorp och gör sin praktik på Solrosens förskola i Broby. Hon går just nu på vård och omsorg med inriktning barn och fritid.

De här eleverna har också stora möjligheter att byta inriktning under de två första åren om de känner att något annat skulle kunna passa bättre.

Agneta Carlsson är praktiksamordnare på skolan. Hon berättar att det hittills inte varit svårt att hitta praktikplatser till eleverna.

Hon förklarar att det brukar fungera bra om bara den som har hand om praktikanten har klart för sig vilka begränsningar som just den elev de tar emot har.

Utbildningen har just nu 26 elever och Stefan Ekvall förklarar att man har stora möjligheter att växa,

– Men vi vill växa i lagom takt. Viktigast är att vi behåller kvaliteten.