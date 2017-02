Prespa Birlik starkare än HIF

Hässleholms IF gick rejält på pumpen när de föll med 0-3 (0-2) hemma mot Prespa Birlik på lördagen.

– Prespa ligger på en högre nivå än oss, säger IFK-tränaren Dan Olofsson.

Malmölaget Prespa Birlik, som nyss nedflyttade även är en kommande seriekonkurrent, öppnade matchen starkt och kunde efter hörna trycka in det första målet redan efter fem minuter genom Victor Sköld.

Innan första halvlek var slut kunde bortalaget utnyttja ytterligare en hörna på vilken Robert Medvegy via stolpen tryckte in matchens andra mål.

– Fasta situationer kanske vi kan göra lite bättre, säger Olofsson.

Gästerna hade ytterligare chanser att öka på ledningen i andra halvlek innan Tobias Malm sprintade igenom och fastställde slutresultatet till 0-3 med kvarten kvar.

I andra gjorde HIF fem byten, något Olofsson tycker höjde kvaliteten på planen.

– Det visar att vi har bredd och styrka i truppen.

– Vi är på rätt väg, men inte riktigt där än. Men det var väldigt inspirerande att möta Prespa och se att vi måste upp en nivå för att vara lika bra som dem eller bättre, säger Olofsson och berättar att HIF även testade att spela 3-4-3 i matchen.

Redan på fredag träningsspelar HIF igen, då på bortaplan mot Ängelholms FF.

HIF-elvan mot Prespa Birlik: Johannes Ljungbäck, Liridon Ahmeti, Emil Szymanski, Eric Svensson, William Andersson, Kristian Eriksson, Viktor Ekström, Anton Persson, Joel Svensson, Burim Rexhepi, Joel Wedenell.

Ersättare i andra halvlek:

Gamend Xhemajli (60), Sebastian Carrblad (60), Fabrizio Cardacio (75), Otto Nilsson (75), Amen Chehade (75).