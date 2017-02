Skräckfärd under hot om att dödas

HÄSSLEHOLM Mannen berättade om en ren skräckfärd, när han under knivhot tvingades följa med två andra män i en bil till Olofström.

– Jag var livrädd. Jag är kristen så jag bad till Gud, berättade mannen för Hässleholms tingsrätt på måndagsmorgonen om den nästan fyra timmar långa bilfärden till Olofström en natt i augusti.

På hans begäran fick de misstänkta lämna tingssalen och följde förhandlingarna i ett angränsande rum.

På måndagsmorgonen inleddes en fyra dagar lång rättegång mot två män 30 och 25 år gamla.

De båda nekar till att ha hotat och tvingat målsäganden att följa med i bilen. Förutom grovt människorov står männen också bland annat åtalade för narkotikabrott och olaga hot. En av männen är dessutom misstänkt för grov misshandel i ett annat ärende.

Första rättegångsdagen handlade om händelserna i Vittsjö på kvällen den tredje augusti. Då ska de båda männen knivbeväpnade tagit sig in i huset i Vittsjö där offret, runt 25 år gammal, befann sig tillsammans med sin mamma och hennes sambo för att titta på tv.

Alla de tre unga männen känner varandra, mer eller mindre, sedan tidigare.

Anledning till att de två åtalade kom dit var är att de ville ha pengar för en dator som målsäganden påstods ha sålt något år tidigare och som tillhörde en av männen.

– Jag blev rädd och riktigt chockad, de verkade påverkade. Det var hotfulla och elaka, berättade mannen för tingsrätten om hur det var den där kvällen i augusti.

Han berättar om hur han blev hotad med kniv och dessutom nerslagen. Männen tog hans dator, samlade in alla mobiltelefoner och tvingade honom under knivhot att följa med i en bil.

– Jag var tvingad att följa med, de sa springer du så hugger vi dig, berättade han.

De hotade också att döda honom och erbjöd även honom att få välja hur han skull dö.

Under färden ökade också skulden för den sålda datorn och var till slut uppe i 50 000 kronor.

– De var mycket hotfulla och undrade hur jag skulle betala, om jag skulle råna en butik eller ta ett lån. Sen sa de att de kanske skulle sälja mej till prostitution i Danmark. Efter två bensinstopp, där bekanta till männen kommit med bensin och där målsäganden fått en tröja över huvud för att inte kunna se, stannade man till utanför Olofström för att lasta av grejor i en husvagn.

Här ska målsäganden också ha suttit bunden under en kort stund. Vid det laget var det också bestämt att de skulle köra hem till den målsägandes pappa i Olofström för att hämta tusen kronor som delbetalning för skulden.

Men efter bara en kort stunds färd stannade bilen.

Och det var i samband med att den fångne mannen tvingades hjälpa till att putta igång bilen som han lyckades fly.

– Jag sprang hem till där min pappa bor, men ingen öppnade så jag gömde mig i en buske. Jag hörde hur de kom med bilen och gick sedan och letade efter mig.

Efter att ha legat gömd, som han själv uppgav, minst en timme, kunde han via stupröret ta sig upp på balkongen och in i säkerhet i sin pappas lägenhet.

Via sina advokater Margareta Fritzdorf och Johan Mars förnekade de båda åtalade. De säger att de kommit till Vittsjö för att prata om skulden, inget annat, och att de inte hotade målsäganden. De säger också att han följde med dem helt frivilligt i bilen. Den ene av männen, erkänner att han i ren ilska gett målsäganden ett knytnävsslag i ansiktet på grund av den sålda datorn.

Rättegången fortsätter idag tisdag och därefter den 27 februari och andra mars.