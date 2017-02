Efter närmare 350 seriematcher för sin moderklubb Tyringe skrinnade Mathias Sjöberg i mål i söndags. Egentligen ett år efter det att han skulle slutat men Sjöberg tände till igen och fick avsluta med en hel säsong och inte med den skadefyllda dom var 2015/16. Egentligen är det märkligt att Sjöberg hann med så många matcher för moderklubben eftersom han dessutom spelade i Frölunda, Rögle, Kristianstads IK och Troja Ljungby.

Sjöberg är också unik eftersom han tillhör de få Tyringespelare som faktiskt spelat landskamp i Tyrs Hov.

Det var hösten 2005 som Sveriges J18-landslag mötte Tjeckien i Tyrs Hov som en uppladdning inför junior-EM och Sjöberg kunde vara med om en 4–2-seger på hemmais.

Tyringe lär hur som helst få ett tufft jobb att fylla luckan efter Sjöberg både i omklädningsrummet och på isen!

Tyringes starka avslutning på vårserien med tre raka segrar förde upp laget till en andraplats i tabellen och för Tyrs Hovspubliken väntar nu ett halvår utan hockey på hemmaplan – något som kan bli tufft. Tyringe tappade ju ett halv dussin spelare i förra veckan och en snabbtitt på sextettens första äventyr utanför Tyrs Hov under helgen gav det här.

* Målvakten Charlie Fredriksson fanns inte med alls när Malung föll mot Söderhamn/Ljusne med 2–6 i den västra tvåan.

* Backen Viktor Wahldén fanns tillsammans med Osbybördige Axel Blomkvist uppsatt som extraspelare när KIK vann i Borlänge med 5–1.

* Christoffer Rasch (som center) och Kalle Hult fanns bägge i Kallinges tredjelina när laget slog Mariestad med 4–2.

* Forwarden Mikael Roslund hann knappt hem till Ljungby Arena innan han kryade på sig efter huvudskadan så pass att han gjorde 1-0 (efter 6.02) för sin moderklubb när Troja ljungby gjorde 11-0 på jumbolaget Kumla.

* Forwarden Eddie Jinglöv var ännu snabbare för sitt nya lag, Vänersborg när dessa slog Stenungsund på bortais med 7-4. Efter 4.50 nätade Jinglöv.

Lite mer: Med Tyringes säsong i hamn kan det vara på sin plats att hitta en personlig line up för klubbens spelare under den gångna säsongen.

Här är iallafall min bästa Tyringeuppställning 2016/17:

Målvakt: Charlie Fredriksson.

Backar: Mathias Sjöberg, Ludvig Jardeskog (jämnaste backarna men Kevin Karlsson och Simon Ericsson inte långt efter).

Center: Christoffer Rasch (jo jag vet att han spelade mycket back på slutet men för mig var han bäste Tyringecenter under säsongen.)

Ytterforwards: Tobias Dyk (slow start på säsongen – men sedan bara allt bättre). Simon Stark.