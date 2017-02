Sovmorgnar och fågelholkar konkurrerar på efterlängtat lov

Osby Sportlovet är här. För Ronja, 10, Victoria, 10 (snart 11) och Indra, (nästan) 10, betydde det efterlängtad ledighet som inleddes med sovmorgon och skridskoåkning.

För den som aktivitetsmässigt siktade på att krama ur det maximala av sportlovsveckan fanns möjligheten att börja måndagen med bowling, för att sedan springa över till ishallen och ta några skär på stora banan innan man skyndade vidare till styrketräning med fritidsgården Pulsen, vidare till Lönsboda för pistolskytte och till sist avsluta kvällen med ett aerobicspass i simhallens spegelsal i Osby.

Eller så kan man göra som Ronja, 10, planerat att göra under resten av februarilovet.

– Jag ska ligga på soffan och spela på telefonen.

Har du längtat efter lovet?

– Ja. Mest till att ha sovmorgon.

Måndagseftermiddagen spenderade hon ändå i ishallen tillsammans med Victoria och Indra.

– Jag kanske ska bowla i morgon, säger Victoria.

– Och jag ska rida, säger Indra, som även har planerat att åka till mormor och mest bara vara ledig.

För den sportlovslediga som vill fylla även sin tisdag med aktiviteter så bjuder biblioteket och Roger Sundh in till tekniklabb, för barn mellan 10 och 12 år.

Under eftermiddagen håller Lönsboda Simhall öppet för allmänbad och ishallen står även den öppen.

Fritidsgården Pulsen bjuder in till paintball, men hit krävs föranmälan och en avgift på 100 kronor.

Under kvällen håller MA Aerobics team ett pass i styrka med step och Osby Hembygdsförening bjuder in låg- och mellanstadieeleverna att prova på tovning, fågelholksbygge, tillverkning av björkkvast och en tidsvandring i museet.

Allt ovanstående går dock att kombinera med en lång sovmorgon.