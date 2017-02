Osby säkrade kontraktet

Osby IK tog det säkra före det osäkra och fixade kontraktet i Hockeytvåan genom att besegra gästande Lund.

– Killarna gör det fantastiskt bra idag. Vi håller oss till vår gameplan och jag är mycket stolt över på sättet som vi genomför den här matchen, sa hemmatränaren Pär Persson som nu kan åka med sitt Osby till Olofström utan kniven på strupen.

Efter en mållös inledningsperiod startade Osby den andra resolut och tryckte tillbaka gästerna. Efter 4,50 gav det också utdelning och det genom Jesper Stenberg. Jesper drog till direkt på en vunnen tekning i anfallszon av Jared Henderson.

Osby ökade på sin ledning fem minuter senare, Daniel Petersson skarvade vidare en puck i mittzonen och Jakob Ryman ställdes fri mot gästernas målvakt, Rymans avslut gick längs med isen och letade sig in i mål.

När Lund fick chans att spela fyra mot tre på isen så kom ett reduceringsmål. En inövad variant gav Filip Rubenson ett bra läge och pucken letade sig in mellan Victor Bergelins benskydd.

Av bara farten kunde även Lund kvittera till 2–2, det såg från början rätt så ofarligt ut när Alexander Drevelius kom in i anfallszonen men hans dragskott hittade rätt uppe i målvaktens plockkryss.

– Kanske reagerade vi lite väl mycket från båset då vi tog en timeout direkt på målet. Men vi tyckte att vi behövde få in ny energi i laget och det fungerade ju, sa Persson.

I samband med 2–2-målet fann Pär Persson det för gott att ta en timeout och tillsammans med Ola Higgins göt han nytt mod i hemmaspelarna som hittade tillbaka till spelet igen. Det gav även resultat fram till 3–2 som Lukas Björnsson drog in, det efter att hemmalaget verkligen arbetet sig in på gästernas mål.

Lund försökte verkligen att gå för en kvitteringspuck i den tredje perioden men det var hela tiden en hemmaklubba i vägen.

– Vi låg bra i våra positioner hela matchen, ansåg Persson som fick se sitt lag kriga sig igenom ett boxplay i slutet av matchen.

– Alla gav verkligen allt och det är det vi har pratat om inför den här matchen. Vi skulle spela den som en playoff match och jag tycker verkligen att vi visade vad vi kan idag.

Osby fick även slå en sista spik i Lunds kista, först stod man upp bra på den egna blålinjen och såg till att Lund aldrig kunde plocka sin målvakt

I stället Oliver Nilsson tråcklade in 4–2 förbi målvakten när det återstod två sekunder av seriespelet i Osby ishall för den här säsongen.