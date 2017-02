Tips om tio bokreafavoriter

I dag är det dags att trängas i bokhandlarna när årets bokrea drar i gång. Norra Skånes kulturredaktör Pernilla Ekdahl och Skånska Dagbladets kulturchef Gunilla Wedding tipsar om vars fem favoriter som är värda att armbåga sig fram till.

Pernilla Ekdahl:

Krigsdagböcker 1939-1945, av Astrid Lindgren:

Under hela andra världskriget skrev Astrid Lindgren dagbok, totalt blev det hela 17 stycken, och berättade om allt från vardagen i Stockholm till händelser i världen och Sveriges agerande under kriget. När du läst boken kan du uppsöka Kulturen i Lund, där Hela världen brinner, en utställning om mod och rädsla, som tar avstamp i krigsdagböckerna, just nu visas.

Min fantastiska väninna, Hennes nya namn av Elena Ferrante:

Om du som jag missat de två första delarna i denna Neapelsvit, som fått, känns det i alla fall som, alla som läst dem att gå i spinn.

Om Lila och Elena som växer upp sida vid sida i efterkrigstidens Neapel, men vars öden skiljs åt.

De polyglotta älskarna av Lina Wolff:

Romanen vann förra årets Augustpris. Har av recensenterna beskrivits med ord som ”det var länge sedan jag läste något så annorlunda, så krypande, så egensinnigt” (Svenska Dagbladet), ”en ovanligt bärkraftig roman, skriven såsom i en spegel” (Dagens Nyheter) och ”Jag hade höga förväntningar – hennes tidigare böcker har ju blivit både hyllade och prisade – och ändå överträffades de” (Sydsvenskan).

Serien Utopins röster av Svetlana Aleksievitj:

I Bön för Tjernobyl berättar de som drabbades av kärnkraftshaveriet i Tjernobyl rakt och skrämmande osentimentalt om sina upplevelser.

I Zinkpojkar berättar soldater, mödrar och sjuksköterskor om de pojkar som stred i ”Sovjets Vietnam”, kriget mellan Sovjetunionen och Afghanistan 1978-79.

Tiden Second Hand, Kriget har inget kvinnligt ansikte och De sista vittnena skildrar den socialistiska utopin och dess fall, kvinnorna som stred i Röda armén och barnens upplevelser av andra världskriget. Nobelpristagaren i litteratur låter människorna som upplevt allt detta själva berätta. Resultatet är ett körverk av röster som går rakt in i hjärtat.

Spökstaden: Andra boken om Miss Peregrines besynnerliga barn av Ransom Riggs:

Se filmen Miss Peregrines hem för besynnerliga barn (om du törs och/eller inte är för ung – filmen har 11-årsgräns, men bör inte ses av den som är lättskrämd) och läs sedan fortsättningen på berättelsen i Spökstaden.

Gunilla Wedding Bli som folk av Stina Stoor:

”Det Stoorska berättandet har något vilt naturnära i sig: kroppslig köttighet.” Så skrev tidningens recensent om västerbottniska Stina Stoor nio berättelser långa novellsamling Bli som folk 2015. Samlingen belönades bland annat med Borås tidnings debutantpris och för den som liksom jag älskar novellsamlingars kombination av knapphet och mångfald är det här ett självklart reafynd.

Sex dagar av Ryan Gattis:

För ganska exakt ett år sedan gästade den amerikanska författaren Ryan Gattis Malmö för att berätta om sin annorlunda bok om upploppen i Los Angeles 1992. Det som började med att han ville skriva om en kvinnlig gängmedlem slutade med en stafettberättelse i sex delar där 17 olika personer, alla inblandade i upploppen på olika sätt, berättar sin historia och där den stora berättelsens vävs genom länkarna mellan deras liv. En angelägen läsupplevelse.

Svarthuset, Lewismannen, Lewispjäserna av Peter May:

Ö-deckare har jag en speciell förkärlek för och skotska Peter Mays Lewis-trilogi (Svarthuset, Lewismannen Lewispjäserna) som utspelas på Isle of Lewis i Yttre Hebriderna tillhör de bästa. Trilogin följer kriminalkommissarie Fin Macleod som i den första boken reser till ön (där han är uppvuxen) för att undersöka om ett mord möjligen kan ha kopplingar till ett liknande mord i Edinburgh. Det är mörkt, vinpinat, spännande och rymmer förutom välkonstruerade intriger också Macleods egen historia och en fascinerande inblick i ö-liv nu och förr.

Upplaga noll av Umberto Eco:

Den mycket uppskattade italienska författaren, litteraturvetaren, historikern och professorn Umberto Eco gick bort förra året. Hans sista roman Upplaga Noll utspelas på 90-talet på den nystartade tidningen I morgon – en tidning vars enda syfte är att ge en makthungrig man än mer makt. Tidningens recensent sammanfattar Upplaga noll som ”en både overklig och mycket påträngande skildring av Italien i dag, med politiska intriger och med det våld som ligger och pyr strax under ytan.” För mig som läst och älskat de flesta av Ecos romaner men ännu inte denna är det bokreans guldkorn.

Alice i Underlandet av Lewis Carrol (illustrationer Tove Jansson):

Alice i Underlandet är en barn/ungdoms/vuxen-klassiker som man aldrig tröttnar på. Absurd, snurrig, rolig, otäck, vacker – extra vacker blir den dessutom med Tove Janssons fantastiska illustrationer. Ett måste för alla som inte redan har den i bokhyllan.