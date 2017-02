Hoppas på kommunalt stöd

Kampen för att Vittsjö ska få spela sina damallsvenska hemmamatcher på Vittsjö IP fortsätter.

I onsdags mötte representanter från Hässleholms kommun klubben för att diskutera framtiden.

– Tonen på mötet var väldigt god och konstruktiv, säger ordföranden i Vittsjö GIK:s damfotbollssektion Erika Nilsson och får medhåll av kommunalrådet Lena Wallentheim (S), som var en av representanterna från kommunens håll.

– Vi hade ett mycket bra samtal och de redogjorde för hur de resonerat, berättar Lena Wallentheim.

Bakgrunden är vid det här laget väl känd. Vittsjö IP fattas 160 sittplatser för att möta kraven från Svenska fotbollsförbundets tävlingskommitté.

Tidigare har klubben fått dispens, men inför kommande säsong har tävlingskommittén valt att inte förlänga dispensen.

Således tvingas Vittsjö spela sina matcher någon annanstans om de inte lyckas överklaga domen.

Under mötet redogjorde Vittsjö för det rådande läget. Var de står, vad de fått in och vad de behöver.

För att kunna föra ärendet rent politiskt krävs en formell ansökan till kommunen, vilket Erika Nilsson uppger att klubben skulle lämna in under torsdagen.

– Ansökan förklarar vilket kapital vi har och vilket kapital vi behöver, säger Erika Nilsson som i nuläget vill avvakta med att gå in på mer specifika siffror.

Efter ansökan mottagits kommer den att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under nästa vecka och Lena Wallentheim menar att hon ska göra vad hon kan för att påskynda den politiska processen.

– De (Vittsjö) behöver ju ett beslut om vi kan stödja dem, säsongen börjar snart. Det här är ingenting som kan dras i långbänk. Vi försöker skynda så mycket vi kan, säger hon.

Sammantaget är Lena Wallentheim positiv till att stötta Vittsjö.

– Jag har i alla fall den uppfattningen att Vittsjö ska spela i Vittsjö och ingen annanstans. Kan vi på något sätt stötta upp från kommunen så ska vi göra det, säger hon.

I nuläget råder viss turbulens i Hässleholmspolitiken.

– Det kan man lugnt säga. Men det här beslutet påverkas inte av det, säger Lena Wallentheim.

Erika Nilsson berättar att klubben under torsdagen även avsåg att skicka in sin överklagan till fotbollsförbundet, en överklagan som egentligen inte behöver vara förbundet till handa förrän på måndag.

– Så att vi får det gjort. Vi försöker verkligen att se till att vi inte missar någonting i själva gången, säger Erika Nilsson och avslutar med att konstatera att hon är hoppfull om att Vittsjö trots allt ska kunna spela sina hemmamatcher hemma kommande säsong.