Koncentrerat om jaget i förhållande till historien

Recension/litteratur

BOK

Slag

Författare: Lena Bezawork Grönlund

Förlag: Norstedts

”Vi är vår historia”, som socialantropologen Epeli Hau’ofa skriver. Men vilken historia är “vår”? Och är vi inte också något annat, bortom den? Det kan tyckas som en banal spaning – att inom ramarna för ett globaliserat samhälle med omfattande migrationsrörelser blir även historien ett globaliserat och migrerande fenomen.

Den gemensamma historien är en mix av tusentals. Det gör det emellertid inte enklare för den enskilda individen att förhålla sig till.

”Ibland har jag känt att slagen mot säcken tar mig närmare mig själv. På våra träningar hoppar jag tillbaka in i mig själv. […] Tesfay brukade säga samma sak om pappa […] – Han slår sig närmare sig själv, han behöver det.”

Det jag Fikirte, huvudkaraktären i Lena Bezawork Grönlunds debutroman, försöker slå sig närmare filtreras genom ett raster av å ena sidan svenskt 80-tal, å andra sidan det Etiopien familjen lämnat. Men också familjens historia: en frånvarande mamma, en drunknad farbror, en pappa som också söker sig själv. Hur formar man sitt jag i relation till de historierna? Saken förenklas inte av att det svenska samhället också drunknar i rasism.

Lena Bezawork Grönlund skriver prosalyriskt, tight, förtätat. Ett utmärkt exempel på hur mycket som kan sägas mellan raderna, till och med mellan orden, när författaren vet att hantera sitt språk. Eller sina. För insprängt finns också amhariska ord och begrepp:

”[…] vi lämnade våra drömmar vid gränsen […] de var som disktrasor vi vred ur och blodet, demu, som rann ur dem slutade aldrig att rinna, fesese. Jag kan inte titta tillbaka, memeles, inte än.”

En inte helt ovanlig metod för den som skriver om andra språkliga gemenskaper än den svensktalande (det senaste exemplet är kanske Linus de Faires Boken om Yousef). Greppet har sina fördelar. Det lyfter in en annan språklig dimension i berättelsen, talar med enkla medel om både bryggor mellan verkligheter och det dikotoma avståndet mellan dem: orden betyder samma sak, men de är också helt andra. Och på ett annat plan – svenska är långt ifrån Sveriges enda språk.

Men just eftersom det är så effektivt blir det också lätt formelartat. Som att greppet har ett egenvärde i sig självt. Och hos Bezawork Grönlund är det dessutom lite förvirrande, för plötsligt, halvvägs in i boken, försvinner amhariskan.

Kanske ska det läsas som en förändring hos Fikirte, men det går inte ihop med kronologin? Kanske har det ingen djupare betydelse, men då förstärks känslan av att det inte är mycket mer än ett retoriskt grepp.

Retoriska grepp åt sidan har Bezawork Grönlund emellertid skrivit en lika koncentrerad och närvarande roman som känslan i dess utgångspunkt: boxningsringen. I egenskap av recensent säger jag: läs den. I egenskap av historie– och svensklärare vill jag dessutom, slutligen, slå ett särskilt slag för att mina kollegor med fördel kan lyfta in den i sin undervisning.