Morgonkollen: Klass 1-varning för snöfall

LOKALT

Rymdduschar bort från badhus

MALMÖ De så kallade rymdduscharna på Ribersborgs kallbadhus plockas nu bort trots att företaget som ligger bakom tekniken ska ta över badet i början av nästa år.

Fimpfritt Lund går vidare

LUND Under förra året delade föreningen Fimpfritt Lund ut 4 300 fimpdosor och nu går arbetet vidare.

Våg av skadegörelse har drabbat Tomelilla

TOMELILLA Sju fall av skadegörelser anmäldes mellan tisdag och onsdag till polisen i Tomelilla.

– Vi ska se om det finns ett mönster som vi sedan specifikt kan utgå ifrån, säger kommunpolis Malin Sjöblom.

Konsultfirmorna viftar men tusenlapparna

HÄSSLEHOLM Det är guldläge för landets socionomer. Det innebär svårigheter för kommunerna att rekrytera och behålla folk när konsultfirmorna viftar med tusenlapparna.

VÄDRET

Natten har varit blåsig med mycket hårda västliga vindbyar på cirka 21 m/s, rapporterar SMHI. Under morgonen blir det avtagande vind. Nattens molnighet och lokala skurar gerförst vika för halvklart men senare mulnar det till igen och under kvällen blir det snöfall som kan börja som regn. Temperaturen blir två till fem grader, under kvällen någon enstaka plusgrad.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall på uppemot fem till tio centimeter. Varningen gäller för Skåne utom Österlen.

UTRIKES

Svält för första gången på sex år

UTRIKES Människor dör just nu i Sydsudan på grund av svält. 100 000 människor är drabbade av svält och ytterligare en miljon i riskzonen.

INRIKES

Ekeroth vägrade ta timeout

INRIKES Sverigedemokraterna har krävt att riksdagsledamoten Kent Ekeroth skulle ta timeout från riksdagsarbetet och lämna sin plats i justitieutskottet efter ett misshandelsåtal. Men detta struntade Ekeroth i, rapporterar DN.