Besinna er inom Liberalerna

”Någon djävla ordning”

Så löd rubriken på Sydsvenskans suveräne kolumnist Per T Ohlssons söndagskrönika 12 februari, en krönika som arrogante Per Palmgren (M) borde läsa.

Underrubriken lyder: ”Att Socialdemokraterna använde kommunister som passivt underlag i flera decennier utgör inget trovärdigt argument för en borgerlig regeringsbildning med stöd av nazistanstrukna högerextremister”.

Per Palmgren har i den globala webbaserade nyhetssajten Politico, tillsammans med partikollegan Douglas Roth – och Sverigedemokraternas Ulf Erlandsson försäkrat att samarbetet skall bli bra mellan M och SD.

Historiskt sett vet vi att Moderaterna, eller Högerpartiet som det hette tidigare, varit emot varje reform som gör att samhället blir lite jämlikare. Dom var emot rösträtten, barnbidraget, sjukförsäkringen och en rad andra reformer som har byggt Sverige under 1900-talet under Socialdemokraternas ledning.

Så att Per Palmgren och hans parti ställer upp och vill regera med nazistanstrukna Sverigedemokraterna är föga förvånande.

Kanske är det inte någon jättesensation att Kd också väljer att haka på, med Ebba Busch-Thoor vid rodret har även Kd blivit riktigt mörkblå.

Men att Liberalerna, detta parti som står för humanism, sätter sig i nazistanstrukna Sverigedemokraternas knä är beklämmande, men det är inte för sent att tänka om, inte skall väl SD+L bli lika med sant. Men det är inte för sent att tänka om, Liberaler.

Besinnar ni er inte så kommer Per Palmgren regera 1,5 år och sedan lyfta hög kommunalrådspension.

Och Ulf Erlandsson (kd) kommer varje gång han går upp i talarstolen att inleda med fruktansvärda ”Sverigevänner” – precis som han gjorde vid senaste fullmäktigesammanträdet för någon vecka sedan.