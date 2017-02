Fastighetskung: ”Olagligt”

HÄSSLEHOLM Fastighetsägaren och tidigare politikern Karl-Erik Almqvist ifrågasätter på nytt kommunens affärer med privata företag.

Beslutet att gå i borgen för att Hibab ska köpa in kontorshuset på Tredje Avenyen kan inte vara ett lagligt sätt att använda skattemedel på, menar han.

– Detta beslut ger ett kommunalt företag ekonomiska fördelar och snedvrider därmed konkurrensen mot likartade privata företag, skriver han i sin överklagan till förvaltningsrätten och hänvisar till likställighetsprincipen.

Det var den 30 januari som kommunfullmäktige beslutade att godkänna det kommunala bolaget Hibabs investering i fastigheten Byggaren 3, i korsningen Hantverkaregatan-Tredje Avenyen. En byggnad med ett strategiskt intressant läge som kan attrahera företag i behov av kontorslokaler nära stationen, enligt Hibab vars ordförande Mats Sturesson (C) lyfte fram just detta under fullmäktigemötet där han har rollen som kommunalråd.

Köpet går till som så att Hibab lånar maximalt 25 miljoner kronor med kommunfullmäktige som borgen för att köpa fastigheten av Ditt hem kontorshus Hässleholm AB.

En kort diskussion föregick beslutet i fullmäktige, där bara Folkets Väls Björn Widmark protesterade kraftigt:

– Vi tycker att det är de privata entreprenörerna som ska vara de stora spelarna på marknaden när det gäller fastigheter och mycket annat. Det här är ytterligare ett steg i att utvidga den kommunala verksamheten och tränga ut privata aktörer, sade han.

Karl Erik Almqvist hoppas nu att förvaltningsrätten i Malmö ska ge honom rätt.

– Då det för närvarande finns gott om kontor och affärslokaler på den privata marknaden finns det ingen anledning att ett kommunalt bolag köper denna fastighet. Denna typ av verksamhet tillhör inte kommunens ansvarsområde, skriver han i sin överklagan.

Det är inte första gången som fastighetskungen tillika före detta M-kommunalrådet kritiserar kommunens affärer med privata fastighetsbolag. Tidigare har han ifrågasatt uppgörelserna med Kunskapsporten och överklagat Hibabs planer på ett företagshotell på Krossgatan, där kommunen också gick i borgen men där det slutade med att en privat aktör så småningom tog över. Den matchen vann han inte i rätten.