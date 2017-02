Osbys områdespoliser tvingas till inre tjänst

Osby Vid årsskiftet hade det polisområde som Osby ingår i 3 000 outredda ärenden.

För att få ner den siffran inleddes en utredningsinsats som i praktiken innebär att kommunernas områdespoliser tvingas till skrivbordsarbete.

– I de flesta av de här ärendena är brottsplatsen Kristianstad, säger Mats Fransson, gruppchef för områdespoliserna.

I slutet av juni 2016 tecknade Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande i kommunstyrelsen, och Anders Karlsson, lokalpolisområdeschef, ett medborgarlöfte.

Detta medborgarlöfte innebär att polisen och kommunen tillsammans ska utföra konkreta insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet.

Som en del av detta arbete har polisområdet tillsatt en grupp med områdespoliser, där två poliser har ansvaret för Osby kommun.

Dessa har möjligheten att jobba mot de identifierade problemområdena och utföra det arbete som ligger utanför den akuta verksamheten.

För tillfället sitter dock dessa poliser bundna vid skrivbordet, där de främst hanterar brott begångna i Kristianstad.

– Detta innebär ju att vårt operativa arbete blir begränsat. Under den här insatsen utreder vi ärenden från hela polisområdet, och i de flesta fallen är brottsplatsen Kristianstad, säger Mats Fransson och tillägger:

– Samtidigt utreder vi ärenden med unga lagöverträdare och de ärendena är i Osby.

Vad får detta för konsekvenser för Osbyborna?

– Vi ska ju jobba förebyggande i samtliga av våra kommuner med riktade insatser. Konsekvensen blir ju, just nu, att de insatserna uteblir och att det brottsförebyggande arbetet blir lidande.

Polisområdeschef Tomas Rosenberg berättar att den negativa trenden när det kommer till antalet utredningar som redovisas till åklagare började redan 2008.

Under 2016 såg man att den trenden fortsatte neråt och det var då man beslutade sig för att göra en riktad insats för att få ner den växande högen av outredda ärenden.

– Vid årsskiftet hade vi 3 000 ärenden som låg i omlopp i polisområdet. Ju äldre ärendet blir ju sämre prognos får vi för att slutföra det. Ju längre tiden går desto svårare blir det för vittnen att minnas saker, till exempel. Då satte vi ett fokus på att under detta året få ner ärendebalansen och målet är att vi under slutet av 2017 ska ligga på ungefär 2 000. Det är en rätt ambitiös inställning och för att komma in i detta så behövde vi sätta in extra resurser. Något vi inte kan hämta var som helst och då har poliser i yttre tjänst fått gå in och arbeta med detta, säger Tomas Rosenberg.

Så här långt har insatsen varit lyckad, sett till utredningsbalansen som nu är nere på under 2 500. Men även Rosenberg medger att de brottsförebyggande insatserna har blivit lidande till följd av det.

– Enda sättet vi kan rekrytera poliser är från polisskolorna och utredare tar vi in från den yttre sidan, så det är hela tiden ett flöde. Under 2016 fick vi en rätt så stor andel nyutbildade poliser, runt 30 stycken. Det kan man ställa mot att hela region väst, där Göteborg ingår, fick 36 stycken. Men detta kommer vi inte känna av förrän till sommaren, då huvuddelen av dem är kommenderade och tjänstgör vid gränsen. Vårt dilemma är att vi inte får ta del av dessa innan gränskommenderingen upphör och detta är inget vi själva råder över, säger Tomas Rosenberg.