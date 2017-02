ARBETSAM. För tio år sedan slutade Lennart Haglund som vice vd på Swedbank och planen var att gå i pension, bara jobba lite grann.

Det gick som det gick med den föresatsen – han har fortfarande fullt upp.

Då var han sedan flera år ordförande för Färs & Frosta sparbank. Det uppdraget hade han tänkt fortsätta med – och det har han fortfarande – men kanske inte så mycket mer.

Han och hustrun Birgitta flyttade från Ribersborg i Malmö till Turning Torso, som då bara hade något år på nacken. Efter två år där bosatte de sig i Fuengirola på spanska sydkusten, där de redan hade ett hus.

– Men jag var hemma i Sverige minst en gång i veckan.

Det blev fler och fler sammanträden som skulle trängas in under det där Sverigebesöket. När så hustrun skadade sin fot blev dessutom tillvaron i Spanien avsevärt besvärligare.

Så huset där är under försäljning. Lennart Haglund bor åter i Sjöbo och där har han utsetts till Årets återvändare 2016.

Där har han nämligen bott en omgång förut; 1976 började han arbeta på Färs sparbank där och lämnade inte förrän 1999 – då var han sedan flera år vd och banken hade blivit Färs & Frosta sparbank.

1981 hade han låtit tala om sig när han erbjöd låntagare ett amorteringsfritt år; tiderna var svåra och många hade små marginaler.

Det blev mycket uppmärksammat; Lennart Haglund har i intervjuer varit noga med att det där inte skulle ses som någon form av välgörenhet – banken tog ju ingen risk, eftersom den hade säkerhet i de belånade husen.

– Det innebar att folk kunde bygga upp en buffert och komma på rätt köl.

1986 gick banken så bra att lånekunder fick 14 dagars räntefrihet. Och i mitten på 90-talet blev det omskrivet när banken aktivt sökte folk som fyllt 55 år.

– Det var det som blev omskrivet. Men vi sökte yngre också, vi ville ha en blandning.

1999 värvades Lennart Haglund till Föreningssparbanken i Malmö, det som senare blivit Swedbank. Det fanns planer på att stänga bankens kontor i Rosengård – han lanserade idén att i stället satsa på att anställa personal så att den representerade så breda språkkunskaper som möjligt.

Det nya jobbet innebar också att han flyttade tillbaka till Malmö, staden där han växte upp, i villaområdet Rosengårdsstaden.

Far var vid Posten, mor arbetade i köttaffär. Själv ville unge Lennart bli slöjdlärare, men han kom inte in på utbildningen.

I stället började han som vaktmästare på Skånska Banken vid Stortorget. Efter bara några veckor fick han plats på redovisningen. Fem år senare, 1970, började han på bank i Landskrona och efter ytterligare fem år kom han alltså till Sjöbo och Färs Sparbank.

Och där är han numera tillbaka. För det gick alltså inte att gå i pension.

Numera är dock konstellationen lite annorlunda. Färs & Frosta sparbank, Sparbanken Finn och Sparbanken 1826 har tillsammans med Swedbank bildat Sparbanken Öresund, som de äger genom en stiftelse.

Lennart Haglund brinner för sparbanken som företagsform, talar sig varm för lokalt ägande och lokalt inflytande.

Samtidigt menar han att det är bra att ha med en storbank som Swedbank på vagnen.

– Exempelvis när det gäller datasystemet. En mindre bank har inte råd att utveckla det.

En av grundtankarna i sparbanksidén är att insättarna ska få något tillbaka. Numera blir det ingen ränta, men det finns andra sätt.

Överskottet från bankrörelsen går till en sparbanksstiftelse, som i sin tur ger stipendiepengar till forskning, kultur, idrott och samhällsutveckling i det område den verkar.

När det blev återflytt till Sverige valde makarna Haglund att bosätta sig i Sjöbo, där Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har sitt kontor.

– Min ledstjärna är det lokala inflytandet. Ska jag vara trovärdig måste jag bo på orten där jag verkar.

Men en del av sin arbetstid tillbringar han ändå på annat håll. Han är ordförande i Sparbanksgruppen Sverige, en sammanslutning av sextio banker. Han är också vice ordförande i Swedbanks valberedning.

Hans arbete som bankchef har i alla år inneburit en hel del representation. Med affärskontakter, med kommuner och organisationer. Det satte sina spår.

– Förra årsskiftet vägde jag 146 kilo, berättar han.

Det är svårt att tro när man ser honom nu.

– Jag har gått ner 48 kilo på ett år. Nu väger jag 97, och så lite har jag inte vägt på över trettio år. Jag var 34 år när jag vägde under 100 senast.

Förra våren gjorde han ett allvarligt försök och lyckades gå ner tjugo kilo, men några veckors vistelse i Spanien gjorde att han gick upp åtta igen.

Hemkommen gjorde han en ny ansträngning, men tyckte att han nådde en gräns när det inte gick att komma längre.

Han bestämde sig för en operation. Läkaren vill först se ett bevis på hans allvarliga intentioner:

– Han begärde att jag skulle gå ner tio kilo först.

Så blev det. Operationen tog en timme och det dröjde bara ett par dagar innan Lennart Haglund var igång igen.

– Varje morgon när jag vaknar känns det som att jag vunnit på lotto,

Operationen har effekten att han blir mätt fortare.

– Jag kan äta allting, men inte lika mycket.

Så här års är gläds han över att för första gången på många år kunna unna sig att äta fastlagsbullar.

Operationen fick han bekosta själv och den har säkert betytt en brant stigning när det gäller klädkontot.

En effekt är också att det porträtt han fick i 70-årspresent har ganska stora olikheter jämfört med det som redan hänger på Swedbanks kontor.

Namn: Lennart Haglund

Yrke: Bankman

Familj: Hustrun Birgitta, barn och barnbarn

Bor: Centrala Sjöbo

Idrott: Satt i styrelsen för Malmö FF ”jag var med om att sälja Zlatan” och hans fru var ordförande för MFF:s damer. När klubben lade ner sin damsektion valde båda att lämna.

Övrigt: Har lärt sig spela dragspel efter 60-årsdagen. Som pojke spelade han trumpet.

Aktuell: Fyller 70 år den 26 februari. Firade gjorde han redan i onsdags.