Medborgargarden nästa

n Nästan varje gång det har hänt något grovt brott, och det är som bekant ofta, dyker inrikesminister Anders Ygeman upp i TV-rutan och försäkrar att straffen måste skärpas.

Han tycks älska att berätta att om någon blir gripen med ett olagligt vapen så dröjer det minst 2 år innan vederbörande kommer hem. Den historien drar han så ofta han kan.Nej jag anade det. Det är klart att vi inte ska ha retroaktiv lagstiftning och att nya lagar inte får vara hastverk, men lite effektivitet borde man kunna kräva av en regering som i denna fråga säkert har en överväldigande majoritet av riksdagen med sig. Man kanske har svårt med partnern MP? De lever ju kvar i flummens 70-tal när all brottslighet var samhällets fel. Inte hellre vänsterpartiet bryr sig så mycket om brottsbekämpning om det inte är ekonomisk brottslighet. Man kanske är rädd för att lägga ett förslag som SD röstar på? Då kan man få kritik av stora delar av media. Det kan i vart fall inte vara platsbrist på fängelserna.

Där har det blir relativt gott om plats sedan HD förstört stora delar av narkotikabekämpningen. Det är på tiden brottsbekämpningen prioriteras. I annat fall är nog inte medborgargardena långt borta.

Kom ner, ni avdankade

n Kom ner från trädet ni avdankade politiker, vår herre låter inga träd växa upp i himlen.

I torsdagens tidning “23/2” solade sig både Lena W (S) och Mats S (C) i glansen, a v att de lämnar sina poster den förste mars med ett överskott på nittio miljoner. De blir nog inte värst solbrända, när vi som läst om hur mycket låneskulden ökat under 2016.

Nog måste det väl vara ett stort fiasko när man under budgetåret lånat 496 miljoner och endast har 90 miljoner kvar.

Den rödgröna koalitionen lämnar ett “slukhål” efter sig som det kommer att ta åratal att överbrygga. Sen en liten fråga i förbigående: Hur mycket sjunker de avgåendes månadslöner?

Tack alla Osbybor

n Tack alla de Osby-bor som ställde upp för Smitts Backe! Vi var ett av de få hushåll i direkt anslutning till Smitts backe som blev informerade av Osby kommun om byggplanerna i grönområdet. Vår granne Bengt, kontaktade tidningen, samlade till möte och vi fyra hushåll bestämde oss för att göra något åt saken.

Vi skickade in skrivelser var och en för sig, knackade dörr i området kring Smitts backe, och pratade med människor runt om i byn och fick direkt respons. Vi vill tacka för alla namnunderskrifter, Nya Konditoriet och de hushåll som hjälpte till att samla namn.

Ett fantastiskt samarbete allihopa. Vi kontaktade också Göinge Naturskyddsförening och vill tacka för deras snabba agerande. Vi uppskattar mycket en lokal förening som arbetar för att skydda miljön och naturen som finns här. När vi läste om Tillsyns- och tillståndsnämndens yttrande i Norra Skåne, var det väldigt skönt att få veta att nämnden också har samma uppfattning som vi. Vi hoppas att Smitts Backe ska vara kvar länge och att kommande generationer skulle kunna njuta av blandskogen med fågelliv och smådjur så som ekorren som ger oss människor lugn och glädje mitt i byn.

Förtydligande

n Fredagens insändare som kritiserade L och SD var signerad ”Insändardebutant”. Norra Skåne beklagar att signaturen föll bort.