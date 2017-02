Loreens sång ska ge kraft

Loreen tvekade in i det sista att ställa upp i Melodifestivalen igen. Men budskapet i låten Statements var för viktigt för att chansen att få ut det skulle gå förlorad.

– Mitt ego får inte stå i vägen, säger Loreen.

Med Euphoria fick Loreen och Sverige den dittills största hiten i Eurovision Song Contests historia. Och att åter ställa upp i Melodifestivalen efter den succén kräver sin kvinna.

– Jag tror att jag kommer att förstå att jag gett mig in i det här först när jag står på scenen, säger Loreen med ett litet skratt.

Det har varit några intensiva veckor för artisten. I och med att hon tog beslutet att vara med så sent har det blivit bråttom att få ihop numret.

– Jag zoonar in. Inget annat existerar när jag gör det. Och allt som skrivs, sägs eller bettas får inte komma in innanför auran. Ingen annan energi får komma in.

Det var låten Statements som var det avgörande för Loreens comeback i Mellon.

– Den kom till av en slump. Jag satt med mitt crew, vi diskuterade situationen i världen. Då kom låten. Den är speciell och den är råare. På något sätt fick de ansvariga i Melodifestivalen höra den och tyckte om den. Men det är ingen Mello-låt, den har en annan energi.



Trots låten och vad hon kände för den tvekade Loreen att ta steget in i Mellon.

– Jag undrade varför jag kände så, vad det var det handlade om. Jag fick meditera över mitt ego. Var jag rädd att förlora? Men så tänkte jag; ”Nej, mitt ego får inte stå i vägen. Jag har ett ansvar att vara en röst, jag har ett forum”. En vän övertygade mig och nu känner jag att även om jag åker ut med huvudet före är det värt det!

Med Euphoria bildade ditt avskalade nummer skola. Kommer du att överraska nu igen?

– Jag vet inte, jag tror att man kommer att känna igen vissa delar i det här numret också. Jag vill att det ska kännas mänskligt, inte påklistrat. Så är det alltid på mina performances, så vissa element finns kvar. Men – det är ändå väldigt annorlunda, eftersom den här låten är spot-on, medan Euphoria var mer en låt som kunde tolkas av var och en.

I Statements har Loreen ett samtal med sin karma.

– Eller min karma har ett samtal med mig. För mig är det ett tydligt budskap, men det återstår att se vad folk tycker om det.

Loreen påpekar att det är sig själv hon betraktar i Statements.

– Man tror man är fördomsfri, men det gäller också att vara kritisk till sig själv. Jag vill inte att någon ska tro att jag säger hur folk ska leva sitt liv. Det här handlar om mig.

Många känner en stor rädsla i dag, världen känns osäker på många olika sätt. Men det finns olika sätt att möta rädslan och de uttryck det tar sig i samhället.

– Att inte tillåta sig själv att vara offer utan att säga, jag accepterar inte detta, jag vill inte att det ska vara så. För mig är rädsla mänskligt och ok. Om man erkänner rädslan så är det svårare för den att utvecklas till hat och fördomar.

Med Statements vill Loreen boosta och ge kraft.

– Jag kan upplevas som tuff och rå, men jag vill ta kontroll och känner att jag har den kraften i mig. Det är en bra start om man börjar med sig själv, i sitt eget hem. Jag vill ge kraften tillbaka till kvinnor, till människan.

Loreen vill fokusera på det som är positivt i nutiden. Att det finns ett stort och växande engagemang bland människor.

– Jag hade livliga diskussioner med min vän Hans Rosling, som avled för inte så länge sedan. Vi pratade mycket om hur viktig inställningen till tillvaron är, det där om att glaset är halvfullt eller halvtomt. Han berättade att fler än någonsin engagerar sig nu, rent statistiskt. Och det är fantastiskt! Vi har Trump, men vi har också människor som går ut och demonstrerar och supportar.

OM du vinner Melodifestivalen och får åka till Kiev, hur tänker du då?

– Jag har tänkt på det. Jag har varit mycket i Ukraina. Jag var i Kiev när det bröt ut eftersom jag hade haft en spelning dagen innan. Jag satt med arrangören som berättade, men jag förstod inte hur allvarligt det var. Jag var på torget när demonstranterna samlades. Så jag vet inte hur, men jag vet att om jag kommer till Kiev så kommer jag att engagera mig.

Loreens hjärta ligger hos folket, säger hon.

– Jag ogillar när extremister utnyttjar människor, om det så är ryssar eller ukrainare. Jag vet att folket lider på båda sidor. Det enda jag vet nu är att om jag kommer till Kiev så kommer jag att göra något. Vill man inte att något ska hända, så skicka inte dit mig…