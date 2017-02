Oklart med ”Chippen” Perssons framtid i Osby

Osby IK fick inte riktigt den avslutning på säsongen som tränaren Pär ”Chippen” Persson hade önskat.

Olofström var hetare och kunde vinna evakueringsmatchen med klara siffror.

– Ja, inte mycket att säga om den här förlusten, menade ”Chippen” Persson.

Redan efter 7.22 hade hemmalaget gjort 3–0 och även om ”Chippen” med hjälp av en timeout i det läget stoppade den värsta blödningen kom hans lag aldrig tillbaka på allvar i matchen.

– Nej, det var inte riktigt vår dag den här gången, ansåg Osbytränaren som ännu en gång fick komma till spel med bara fem backar.

– Och då hade vi ändå dragit ner Jared Henderson.

– Det har tyvärr varit så att vi haft för få spelare på den positionen under säsongen och det kan väl förklara lite varför vi inte plockat några treor ytterligare, tyckte Osbycoachen som bara fick se ett mål för sitt lag så här i sista matchen.

Det var Jesper Didriksson Stenberg som, assisterad av Christoffer Ljungdahl och Joel Fantenberg, reducerade till 4–1 efter lite mer än halva matchen.

Notabelt också att Osbymålvakten Victor Bergelin bytte ut sig själv efter 6–1-målet i slutet av den andra perioden.

In kom istället Oliver Åström som höll helt rent under de 21.25 som han vaktade kassen.

– Jättekul för honom. Åström är en kille som själv sökt sig till oss och nu går han in och gör det så här bra, berömde ”Chippen” Persson.

Även hemmalaget släppte in en intressant debutant i den här matchen när man lät bara 14-årige stortalangen Calle Klang vakta kassen från start och han noterades för snygga 95,45 i målvaktsstatistik i debuten.

Ni slutar femma i vårserien. Är det ett okay resultat?

– Tveksamt för jag hade nog hoppats på lite bättre, menade ”Chippen” Persson som förutom den numerära bristen på backar hittade några andra förklaringar till att det stundtals gått trögt.

– Förra säsongen hade vi exempelvis bröderna Bohman som kunde göra ”enkla” mål men nu har vi fått slita för att hitta nätet.

Och din egen roll inom Osby IK fram över?

– Har inte alls pratat med klubben utan vi har bara haft ögonen för att spela klart serien, berättade Pär ”Chippen” Persson.

– Så jag vet inte alls vad som händer med mig framöver.