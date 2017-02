Tv-profilen Bengt Fahlström har avlidit

Den kände tv-mannen Bengt Fahlström är död. Fahlström är mest känd som programledare för SVT:s Barnjournalen.

Under 70- och 80-talen var det Barnjournalen som introducerade det här med nyheter för barn. Nyhetsankare var Bengt Fahlström mellan 1972 och 1988, något 1979 gav honom Stora Journalistpriset.

Fahlström sa upp sig från SVT 1996 och har sedan dess gett ut flera spel- och tipsböcker. I torsdags gick han ur tiden efter en kort tids sjukdom, rapporterar SVT.

– Han var en oerhört entusiastisk person som brann för att göra nyhetsprogram för barn. Han drog sig inte för att ta upp svåra ämnen och han kunde förklara dem på ett enkelt sätt. Han gick sin egen väg, säger Eva Mueller, som under flera år arbetade som bildproducent på Barnjournalen, till SVT.

Bengt Fahlström växte upp på Ven men bodde i Malmö, där också Barnjournalen spelades in. Fram till 1996 var han gift med Sofia Fahlström som till Sydsvenskan säger:

– Det var en människa som spred glädje runt omkring sig.