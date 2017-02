Zlatan nickade hem titeln till United

Malmö Zlatan Ibrahimovic blev stor hjälte när Manchester United tog hem ligacupen. Svensken satte två mål mot Southampton på Wembley. 3-2 nickade han in i 87:e minuten.

– Det är därför jag är här. Jag kom för att vinna och jag vinner, säger Zlatan till Sky Sports.

Ligacupfinalen på Wembley blev en rysare. Manchester United fick en perfekt start. Zlatan satte 1-0 med en frisparkskanon i 19:e minuten. Då hade Southamptons Manolo Gabbiadini redan haft en boll i mål, som tveksamt dömdes bort för offside. Southampton trummade på och skapade chanser. David De Gea i United-målet fick göra ett par vassa räddningar. I stället utökade Jesse Lingard till 2-0 i den 38:e minuten.

Southampton kom in i matchen igen genom två mål av glödhete Manolo Gabbiadini. Italienaren nätade precis före halvtidsvilan och i början av andra halvlek.

Den svängiga tillställningen såg ut att gå till förlängning, men i 87:e minuten drog United upp ett anfall. Bollen hamnade hos Ander Herrera på kanten. Spanjoren lyfte in bollen i straffområdet och Zlatan nickade in 3–2.

United-tränaren José Mourinho hyllade Zlatan.

– Han vann matchen åt oss. Han var outstanding. (Paul) Pogba var på samma nivå, men Zlatan var något bättre i en match där våra motståndare var bättre än oss under stora delar av matchen.

De förtjänade att ta matchen till förlängning, men Zlatan var skillnaden, säger han till Sky Sports.

Zlatan nickade även in segermålet när Manchester United besegrade Leicester i Community Shield i början av säsongen.

– Allt handlar om att vinna och samla troféer. Det här är min 32:a titel, vart jag än varit har jag vunnit, säger Zlatan till Sky Sports. Jonas Widerberg