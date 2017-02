En musikman med mycket på gång

Tobias Broström har mycket på gång just nu. Foto: Håkan Jacobsson

Tobias Broström har mycket på gång just nu. Foto: Håkan Jacobsson

Tobias Broström hade en plan. Han ville först vinna erfarenheter av att spela i en orkester innan han började studera komposition. Och så gjorde han.

Profilen

Namn: Tobias Broström

Ålder: Född 1978

Yrke: Kompositör

Familj: Fru, ett barn

Bor: Lägenhet i centrala Malmö.

Övrigt: Växte upp i Helsingborg, men håller på Malmö FF.

Aktuell: Tre av hans kompositioner uruppförs i mars

Extramaterial: På hans hemsida tobiasbrostrom.com finns många smakprov på hans musik.

Det är mycket på gång för Tobias Broström nu. Den 3 och 9 mars är det urpremiär på två av hans kompositioner.

Den första gäller en svit för stråkkvartett och stråkorkester, som får sin första spelning i Växjö. Dagen efter finns möjlighet att höra den i Kristianstad, ytterligare en dag senare i Landskrona.

Den andra heter Genom svindelklara rymder och ges på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Det är musik för blandad kör och fyra valthorn. Den spelas också i Johanneskyrkan i Malmö den 12 mars.

Vi hälsar på i hans arbetslokaler i Malmö. De finns i ett hus i stadsdelen Sofielund, och samma adress hyser ytterligare några musikarbetare, med olika inriktning. Stora möjligheter till korsbefruktning.

– Det har fötts otroligt många idéer här.

– Jag sitter och pluggar min egen musik, svarar Tobias Broström när vi frågar vad han håller på med just den här dagen.

Orsaken är att han håller på att förbereda en skivinspelning, som redan lär vara avklarad när du läser det här.



Fler projekt på gång: Den 26 mars är det urpremiär i Göteborg för Distant Horizons, ett stycke för bleckblåsinstrument. Den 14 september hörs för första gången Stellar Skies, ett tio minuter långt stycke för stråkorkester och soloflöjt som Malmö symfoniorkester har beställt.

Över huvudtaget ges det ganska många tillfällen att lyssna till Tobias Broströms musik.

Han berättar att han arbetar aktivt på att få sin musik spelad, att den används.

– Jag ser det som en del av jobbet.

Han är till exempel inte främmande för att arbeta om en komposition för att den ska fungera med en annan instrumentering än den från början var tänkt för, för att den ska passa ett annat sammanhang.

– Beatnik finns i fem olika versioner. Jag har blivit mycket mer praktisk. Så kunde jag absolut inte tänka förr.

Tobias Broström är född och uppvuxen i Helsingborg. Han är slagverkare i grunden.

– Helsingborg har en stark slagverkstradition. Det fanns många förebilder.

Han talar sig varm för den kommunala musikskolan i staden:

– Alla resurser fanns, man mötte allas begåvning med rätt utmaningar.

Han spelade trummor i olika band; black metal, grunge. Gled över mot jazz och klassisk musik.

Han gick på Sundsgårdens folkhögskola söder om Helsingborg innan han började studera slagverk på Musikhögskolan i Malmö.

Men siktet var inte inställt på att bli instrumentalist. Han vill komponera.

– Det var min plan hela tiden.

Men till en början drog han sig lite för att söka komponistutbildningen.

– Jag kände det som att man nog redan måste kunna skriva fugor för att komma in.

Han beslöt att ta vägen genom orkestern, spela olika typer av musik.

Och till slut började han studera komposition. Hans första slagverkskonsert – gjord för Malmösymfonikerna, kom 2004 och den satte igång mycket.

Bland annat ledde den till ett tätt samarbete med Gävle symfoniorkester.

– Jag var composer in residence där i fyra år, skulle skriva två verk om året för dem.

– Det var den bästa skola jag kunde få. Jag fick ett förtroende av orkestern, en kontinuitet, jag lärde känna musikerna, Jag kände mig väldigt trygg där.

Senare har han haft en liknande knytning till Helsingborgs symfoniorkester och har regelbundna beställningar från MSO.

Han har också skrivit en hel del åt Håkan Hardenberger, som är en flitig beställare av trumpetmusik från nutida tonsättare.

Är det bara för att man känner till hans bakgrund som man anar en slagverkare bakom Tobias Broströms musik? Det tror han inte:

– Rytm är en av de starka parametrarna i min musik. Fast omedvetet har jag kanske försökt arbeta bort det.

Hans senaste kompositioner har följt ett rymdtema, vilket också hörs på deras titlar.

– Det har i alla fall varit en röd tråd för mig, även om lyssnaren kanske inte tänker på det.

Allt eftersom åren går lägger sig Tobias Broström mindre och mindre i orkestrarnas arbete med hans musik. Både för att han blivit bättre på att i noterna förtydliga hur han vill att det ska låta och för att han lärt sig våga lita på insikten att proffsmusiker gör sitt jobb.

– Är det smart skrivet, om det finns en musikalisk logik, vet musikerna vilken roll de har i verket.

Han har helt enkelt bestämt sig för att vara glad, inte ängslig, när han jobbar.

– Att det sedan kan låta som det gör när någon lägger ut en inspelning på Youtube får man leva med…

Han tycker om att arbeta. De närmaste månaderna har han försökt rensa sin kalender för att kunna jobba med två stora projekt. Om ett år ska han vara klar med en konsert för två trumpeter, beställd av MSO, Radiosymfonikerna och orkestrar i Tyskland och Frankrike.

– Om två år ska jag vara klar med min symfoni nummer 1 till Göteborgssymfonikerna. Det kommer som precis rätt utmaning för mig just nu.

En utmaning av annat slag har han gett sig på i trakterna av Markaryd. Hans föräldrar har sina rötter i trakten och han känner den sedan han var liten.

Nu har han gett sig den på att skapa ett musikcentrum här, mitt ute på landet. Utgångspunkten är en lada, som är under ombyggnad. Här kan han tänka sig en utveckling med konserter och musikläger på somrarna.

– Det är en treårsplan: Vi börjar med pilotkonserter i sommar, med artister som Håkan Hardenberger, Per Tengstrand och Rickard Söderberg. År två och tre blir det festivaler.