Sänkta ersättningar gör budgeten osäker

Osby Det råder stor osäkerhet vad gäller ekonomin i förvaltningen för utbildning och arbete i Osby. Det stora osäkerhetsmomentet är ersättningsnivåerna från Migrationsverket som sänks från och med den 1 juli.

En stor del av utbildning och arbetes budget består av intäkter som kommer från Migrationsverket, Skolverket, ESF-projekt (projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser) samt försäljning av utbildning till andra kommuner.

Drygt hälften av förvaltningens kostnader täcks av intäkter från olika håll.

I och med att ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga förändras från och med kommande halvårsskifte finns en oro för att budgeten inte ska kunna hållas.

Därför har nu förvaltningen informerat kommunstyrelsen om att det råder en stor osäkerhet vad gäller årets budget.

Enligt den beräkning som förvaltningen gjort kommer intäkterna att minska med sju miljoner kronor under det andra halvåret 2017.

Schablonnivåerna för ensamkommande barn sänks då från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn och barn.

Det råder också osäkerhet när det gäller Ekbackeskolans introduktionsprogram som undervisar ungdomar som ännu inte fått något uppehållstillstånd. I budgeten ligger tre miljoner i intäkter.

Den största delen av eleverna kom 2015 och om de får beslut om uppehållstillstånd upphör ersättningen.

En annan oroande trend som man noterat är att försörjningsstödet ökat markant under de två sista månaderna under 2016.

Under november och december 2015 betalade kommunen ut 575 000 respektive 816 000 kronor. Under 2016 var motsvarande siffror 834 000 respektive 917 000 kronor.

Roger Johansson som är verksamhetsområdeschef för utbildning och arbete förklarar att man inte är riktigt på det klara med vad ökningen beror på.

Utbildning och arbete har hittills genomfört en rad åtgärder för att minska sina kostnader. Förutom att man plockat hem placeringar i andra kommuner har man omvandlat Villa Eken från HVB-hem till stödboende och minskat på personal.

Roger Johansson berättar att man gör allt man kan för att undvika ett underskott.

– Men vi vill i god tid flagga upp för den här osäkerheten så att vi inte står där i november och konstaterar att budgeten inte är i balans.