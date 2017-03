Knislinge

Villaägarna var bortresta mellan torsdagen och måndagskvällen och det var när de kom hem som de upptäckte att någon under denna tiden brytit sig in i villan.

Genom att krossa en ruta har ännu okända gärningsmän tagit sig in i huset, men vid anmälningstillfället var det ännu okänt vad som blivit tillgripet.