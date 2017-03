Kommunen betalar till nya sittplatser

HÄSSLEHOLM Kommunen bidrar med 150 000 kronor till en ny läktare med 160 sittplatser på Vittsjö IP.

Det beslöts vid det sista sammanträdet i avgående kasau, kommunstyrelsens arbetsutskott, på onsdagen.

160 sittplatser ytterligare under tak är ett krav från Svenska Fotbollförbundet för att Vittsjö GIK:s damlag ska få fortsätta spela sina hemmamatcher i damallsvenskan i Vittsjö.

Totalt ska arenan enligt kraven kunna erbjuda 800 sittplatser.

Kravet från Svenska Fotbollförbundet är inte nytt och Vittsjö GIK har hittills haft dispens. Men nu är det slut med det och tidigare i februari satte förbundet ner foten; skaffa sittplatser eller spela era hemmamatcher på någon annan arena.

Vittsjö GIK har redan lämnat in bygglovsansökan för en ny läktare vilken beräknas kosta 600 000 kronor. Föreningen räknar med att kunna dra in

450 000 kronor i via privat- och företagssponsring.

– Så fort bygglovet är klart kan de börja bygga på studs, konstaterar Lena Wallentheim (S) avgående ordförande i arbetsutskottet.

Uppfylls kraven nu eller riskerar kommunen att behöva satsa ännu mer pengar?

– Efter vad vi vet ska det inte bli mer nu, säger Lena Wallentheim.



Vittsjö GIK spelar i damallsvenskan och klubben äger själv sin idrottsplats.

För ett år sedan, i mars 2016, skrev kommunen ett samarbetsavtal med klubben.

Det innebär att klubben får 750 000 kronor årligen under tre år. Syftet med kommunens satsning är att stärka Vittsjös möjligheter att etablera sig högre upp i damallsvenskan.