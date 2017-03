Morgonkollen: Tidvis regn och halvklart till mulet

Uppdatera dig här med de senaste nyheterna från natten och morgonen.





Här får spelberoende hjälp

HÄSSLEHOLM Spelberoendes Riksorganisation öppnar en avdelning i Hässleholm med början ikväll.

– Allt fler hjälpsökande spelberoende från Hässleholm kom till avdelningen i Malmö. Så många att vi bestämde oss för att försöka hitta en möjlighet att starta verksamhet i Hässleholm. Och det gick, konstaterar Mikael Forsberg, rådgivare på Spelberoendes riksorganisation.

Fritt wifi på offentliga platser kan bli verklighet

OSBY Idag fattar kommunstyrelsen beslut om att ett eventuellt publikt wifi ska kunna erbjudas i närheten av byggnader och anläggningar som kommunen äger och bedriver verksamhet i.

Två personer misstänkta för narkotikabrott

HÄSSLEHOLM Två personer är misstänkta för narkotikabrott efter att ha anträffats misstänkt påverkade vid Tredje Avenyn i Hässleholm på natten mot onsdagen.

Två bränder under natten på Tredje Avenyn

HÄSSLEHOLM Under natten mot onsdagen brann två återvinningskärl i centrala Hässleholm.

Sannex och Frans vann var sin Grammis

NÖJE Det skånska deltagandet på årets Grammisgala var litet men framgångarna kom ändå.Frans tog hem priset för Årets låt med If I were sorry och Sannex utsågs till bästa dansband.

TRAFIK

Risk för lokal ishalka på vägarna. Annars lugnt i trafiken.

VÄDER

Polisen larmades av SOS strax efter klockan sju på tisdag kvällen då tre personer försvunnit på en sjö utanför Korseberga. På onsdag morgonen meddelande polisen att alla tre män avlidit på sjukhus till följd av sina skador.

UTRIKES

Första vigslarna för samkönade par i Finland

I dag träder Finlands nya könsneutrala äktenskapslag i kraft vilket betyder att de första samkönade paren kommer vigas rapporterar Sveriges Radio Ekot.