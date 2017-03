Beslut om ödehus förväntas till våren

Fastigheten har förfallit under många år men nu lovar ägaren såväl kortsiktiga åtgärder som ett beslut kring eventuell renovering. Fastighetens framtid avgörs troligen under våren, spår David Dahlgren, Amastens vd. Foto: Andreas Örwall Lovén

osby Huset på Norra Infartsgatan har varit ett estetiskt sorgebarn i stadsbilden under många år.

Beslut om vad som ska hända med fyravåningshuset har dröjt men nu hoppas ägaren på besked under våren

– Det ser lite läskigt ut. Varför kan man inte göra vid huset? Det behövs ju lägenheter i Osby.

Nabaa Saleem och hennes pappa Husham Al-Khameesi bor i fyravåningshuset intill ödehuset på Norra Infartsvägen 27.

Som det är i dag drar huset ner helhetsintrycket i hela närområdet.

En del fönster är igenbommade med plywoodskivor, det finns krossade glas i vissa ramar medan andra gapar helt tomma.

– Då och då kommer folk och tittar till huset, säger Husham Al-Khameesi.

De hoppas att fastighetsägaren Amasten Holding AB ska fräscha upp huset och göra det beboeligt.

– Jag upplever att det är en bra hyresvärd, säger Husham Al-Khameesi.

Huset lär ha stått tomt i drygt 15 år.

Fastigheten togs över av Amasten, via ett dotterbolag, för några år sedan.

Det följde med vid ett förvärv av andra fastigheter längs samma väg.

– Man har ärvt ett skruttigt hus, säger byggnadsinspektör Knud Nielsen om ödehuset, som byggdes 1965.

Han säger vidare att kommunen har en bra dialog med fastighetsbolaget.



Föreläggande på grund av fastighetens skick har därför inte varit aktuellt.

– Vi har gott hopp om att huset ska vara beboeligt inom kort.

David Dahlgren, vd i Amasten Holding AB, gjorde vissa utfästelser redan för ett år sedan.

Han sade då att man under 2016 hoppades kunna ta fram en plan för vad som skulle hända med 27:an.

Men någon konkret plan finns ännu inte.

– Vi har gjort en inventering av huset eftersom det stått tomt i 15 år. ”Entreprenörer” i kopparbranschen har sedan länge stulit allt av hälerivärde.

För att få huset i skick måste man till att börja med lägga nytt tak, liksom investera i teknik och el.

Beräknade kostnader ska vägas mot framtida intäkter.

– Vi måste undersöka vilka hyresnivåer som är rimliga att etablera. Det måste ha ekonomisk bärighet.

Är det ett alternativ att riva fastigheten?

– Vi vill helst inte riva. Stommen är bra och det är roligare att renovera än att riva.

Ett beslut om husets framtid kommer förhoppningsvis under våren, säger David Dahlgren, men det är oklart exakt när.

– Vissa beslut tar tyvärr lite tid men jag tror att vi påbörjar arbetet med huset på ett eller annat sätt under året. Det blir även åtgärder i närtid av estetiska skäl och för att ingen ska komma till skada.