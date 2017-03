Vem vet, kanske hittar vi i framtiden storsäljande bokförfattare bland eleverna i klass 3 på T4-skolan i Hässleholm. Helt klart är de duktiga på att skriva med inlevelse och använda sin fantasi. Temat för dagen är ”Den bästa äventyrsresan” och några har berättat om egna resor medan andra tar oss med på svindlande fantasiresor ut i rymden, in i djungeln, ner i grottor och upp på berg! Vi har fått korta lite i berättelserna, så att alla barns texter ska få plats på uppslaget. Klassens lärare heter Cici Haraldsson. Det är bara att luta sig tillbaka i soffan och hänga med på äventyr! Marie Strömberg Andersson

Jag vill åka till Havaji för det är varmt där. Jag vill vara i solen. Det är skönt. Jag vill åka dit själv för att det är skönt att vara ensam.

Anton Kronquist

Jag skulle vilja åka ut i rymden och se månen och alla planeter. Det skulle vara så spännande att utforska en planet och kanske hitta roliga djur och växter som ingen annan sett. Men det kan bli farligt. Man får akta sig så att man inte blir uppäten. När jag kommer hem så ska jag bli hjälte.

Isaac Nordberg

En gång åkte min familj till Mallorca. Nästa dag låg vi vid poolen. Det fanns någon som la handduken på en stol och kom sent på kvällen. En dag badade vi i havet. Det var lite tråkigt att vattnet i havet var så salt så att ögonen brändes. Det var roligt att åka till ett nytt land. Det var kul att se saker i verkligheten som jag innan bara sett på bilder. När vi kom hem blev jag ledsen för jag saknande Mallorca.

Minna Skog

En gång var det en mamma, pappa och tre barn. En var 20 år, en var 18 och en var 9. De var katt- och kaninsäljare. De älskade verkligen djur. När det var sommarlov åkte de till Lalandia och badade. När mamman och barnet åkte forsen hamnade mamman över barnet i vattnet. Då blev barnet rädd för att åka forsen. På andra dan skulle mamman göra så att det nioåriga barnet fick bort rädslan. Mamman sa: Nu får du åka med mig i forsen. Det har du faktist lovat. Barnet gjordet det och fick lite vatten i sig men det gick bra ändå. Nu vågar barnet åka forsen.

Petronella Fransson-Lindqvist

Bengt-Åke åker till Brasilien på semester. Han vill sola och bada, men han vill också gå på utflykter. Han åker fyrhuling ute i regnskogen. Plötligt krockar han med ett träd och blir skadad. Han blöder. Det blir punka på fyrhjulingen så han får gå till sjkhuset. Där plåstrar de om honom. Sen mår han bra, men han vill inte gå på fler utflykter.

Beckham Hoang

Ninja och Evalie var uttråkade! Helt plötsligt sa pappa: Ni kan väl gå ut lite. Okej, sa de lite tveksamt. Det blåste och regnade ute. Från skogen hörde de tysta röster. Plötsligt såg Evalie en tunnel bakom en buske. Helt plötsligt kom Buddy utspringande från huset, han är världens snällaste hund. Evalie visade tunnel och då sprang Buddy in. De ropade på honom. Han kom inte! Ninja var tvungen att krypa efter. En vind började sakta dra in Ninja i tunneln och Evalie kom med. Plötsligt kom de till en främmande värld! Buddy kom springande, men han kom inte ensam…

Ninja Wesséus

En familj ska åkta till fjällen. De åker bil men fastnar med bilen i snön. De ringer en bärgningsbil och går till närmsta tågstation. De tar tåget resten av resan. När de kommer fram har de glömt sina skidor hemma. De får köpa nya. Sen åker de skidor. Mamman trillar och bryter benet, men hon gillade inte att åka skidor. Hon åkte bara för sin familjs skull så hon var ganska nöjd ändå. Pappan och barnet tycker att det är synd. Några släktingar kommer och överraskar dom. De fikar och har det trevligt.

Cassandra Tillberg

På planeten Frontonia bodde 13000000 invånare. En av dem var Frank. En dag byggde han en rymdraket. Det tog många dagar men till slut blev han klar. Han skulle bli den förste som åkte till månen! När det var natt gick han ut. Han hoppade in i raketen och sen åkte han. Han sa att han skulle bo där en månad. När han kom till månen byggde han ett hus. Plötsligt kom en rymdvarelse och förstörde hans hus. Sen kom hans armé och sa till Frank att åka tillbaka till Frontonia, men Frank ville utforska mer. Till slut åker han hem. När han kommer hem så har inte hans mamma och pappa märkt något.

Anton Jönsson

Det var en gång en elefant som hette Ebba. Hon är ett år, rosa och fin. Hon älskar mat och blommor. Hon ska till Mallorca. Det ska bli så himla kul, tänker Ebba. Nu åker hon flygplan. Nu är Ebba framme. Hon vill gå till poolen. En gång gick hon till Mallorcas äventyrsland. Där finns hajar, delfiner och fiskar. Hon gillar delfinerna. De hoppar och gör konster. Hon köper ett bläckfiskgosedjur. Nu räcker det med äventyr, tänker Ebba.

Ofelia Iannello

Harry ska åka till Mexico. När han kommer dit går han ut i skogen. Han ser massor av djur. Han ser sig inte för så han ramlar ner i ett stort hål. Han blir ledsen. Han kan inte komma upp. Hans mamma är ute i skogen och plockar bär. Hon hör att han ropar på hjälp. Då går hans mamma och hämtar en stege så han kommer upp. Sen ser de en pyramid. De går in och då ser de ett skelett. De blir jätterädda och springer hela vägen tillbaka till hotellet. Sen åker de hem till sitt hus.

Harry Wästerlid

En utomjording som hette Glorpnarg bodde på planeten Mustasch. Han hade det bra tills president Slem ville starta krig. Då sa general Skego ”Kan du vara med Glorpnarg?”. Glorpnarg åkte för att hjälpa till. Det han inte visste var att president Slem hade riggat slagfältet med bomber. Det blev krig med bomber och skrik. Slemsoldaterna vann men det fanns någon kvar. Det var Glorpnarg. Han överlevde varenda liten smäll och lyckades döda alla slemsoldater. Sen lyfte han upp president Slem och kastade honom till lavaplaneten. Glorpnarg blev en känd hjälte. Han slog jättar och smiskade monster.

Noel Janabi

Bengt skulle utforska en djungel. Då kom en jaguar och anföll, men Bengt hade en kniv och högg den i ryggen på jaguaren. Bengt hade bara skadat sig lite. Sen hade han otur och ramlar ner i en grotta. Han blir rädd för han såg ett skelett och sen såg han två röda ögon som närmade sig. Då ser Bengt att det är en jättstor orm, större än han sjäv. Men Bengt är listig och tar fram kniven igen. Han tar sig ur grottan och ner till floden men då kom en noshörning som ville hjälpa Bengt att komma hem. Sen rider Bengt hem på den och den blev hans husdjur.

Frans Jeppson

Lilja är 10 år precis som hennes kompisar Anna Apa, Ninja Nyckelpiga och Matilda Myra. Ninja är en jätte nyckelpiga och Lilja rider ofta på henne. Idag ska de till vattenfallsdalen och äta pizza som de har med sig. Men trollet Yngra som dödar allt (utom troll) använder sig kraft och tar deras pizza. De blir rädda för Yngra och arga för att hon åt upp deras pizza. Lilja har en kraft som ingen visste om, inte ens hon). Lilja är så arg att hon sprutar eld på Yngra så hon dör. Sen går de hem och äter pannkakor.

Matilda

Felix var en busunge. Varje dag kom Felix pappa hem från jobbet i sin nya bil. Den lukate jättegott. Felix ville köra den. Han tänkte ta nycklarna men pappa hade dom i fickan hela tiden. Men så la han nycklarna på sitt skrivbord. Nu har jag chansen, tänkte Felix. Yes! Jag har dom! Felix startade bilen. Krasch! Han krockade rakt in i garaget. Aribagen kom rakt emot honom och tryckte honom långt in i stolen. Numera är Felix inte busig mer.

Viggo Persson

Anna och Pyret gick till Bananbacken. Då såg de ett speciellt träd med en dörr. De gick in och kom till en glänta. De träffade en rosa nalle som visade en by. Sen köpte de godis men då kom en svart gumma och förde bort godiset. Nallen sa att hon är allergisk mot salt. Okej. Var ska vi få tag i salt? Där, sa Anna. Dom köpte salt och kastade det i den svarta gummans dryck. Sen fick de sitt godis. Då hörde de Annas pappa ropa så de sprang mot dörren och gick hem.

Anna Persson

Bengt klättarde uppför ett stort berg. Det fanns ett snömoster där. Snömonstret attackerade Bengt. Han sprang 10 varv runt berget och blev trött. Han satte sig och vilade. Då kom snömostret igen. Bengt skrek på hjälp! Då kom en annan man som hette Bengt. Bengt räddade Bengt. Då kom snömonstret tillbaka. Men Bengt slog ut snömonstrets tänder. Snömonstret gick till tandläkaren. Bengt var stolt.

Benjamin Jeppson