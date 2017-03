Nu våras det för orienteringen

OK Pan-Kristianstads tidiga vårtävling har de senaste åren blivit en kickstart för landets orienteringssäsong.

– Och i år har vi utökat med ytterligare en tävling, förklarar Johan Modig i Pan-Kristianstad.

– Fyra orienteringstävlingar plus ett traillopp gör att det i praktiken kommer att göras mellan 4 500 och 5 000 tävlingsstarter under helgen.

Positivt är också att många landslagsmeriterade löpare finns med i startlistorna och allra mest namnkunnigt blir det i damernas huvudklass D21.

– Där har vi Emma Johansson, Domnarvet som tog brons vid VM i Skottland 2015 och Sävedalens vitryska Anastasia Denisova (brons på spritdistansen i Strömstad 2016) vilka möter varandra både under lördagen och söndagen, berättar Modig.

– Denisova är för övrigt anmäld till alla fyra tävlingarna under den här helgen.

Redan i kväll går Pan-Natten med Strandvillan i Åhus som tävlingscentrum och med löpområde mellan Åhus camping och Rinkabyfältet.

633 orienterare är föranmälda dit.

Under lördagsförmiddagen ger sig sedan minst 1 160 löpare ut på medeldistansorienteringen i Friseboda söder om Åhus.

Samtidigt har nästan 500 föranmält sig till Åhus Trailrun som går på samma plats men över distanserna fem respektive tio kilometer.

Lördag eftermiddag ägnas sedan åt sprintdistanserna som avgörs i de centrala delarna av Åhus och har lockat 624 föranmälda.

Tävlingshelgen avslutas sedan med söndagens långdistans med 1 054 föranmälda och även denna tävling avgörs i Friseboda.

– Medel- och långdistansloppen avgörs på samma plats i Friseboda där O-ringens tredje etapp gick 2014, förklarar Modig.

Intresset för trailrun verkar också fortsätta att växa. 2015 fanns 235 på startlinjen, förra året var siffran 400 och nu tror man på 600.

– Vi märker också en klar ökning av mera långväga gäster till bland annat trailloppen, förklarar Johan Modig.

– Vi har fler traillöpare som kommer hit från Öresundsregionen och då är det extra kul att vi kan erbjuda en terrängtyp som inte finns på Skånes västkust.

Tomas Gustavsson