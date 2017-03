Skånsk låtskrivare med chans till final

Anton Hagman tävlar i Andra chansen på lördag med ”Kiss you Goodbye” som Christian Fast, låtskrivare från Kristianstad, varit med och skrivit. Foto: TT

På lördag slåss Anton Hagman i Andra chansen för en finalplats med ”Kiss you Goodbye” som Christian Fast, med rötterna i Kristianstad, varit med och skrivit.

– Det är onaturligt att tävla i musik, men man kan inte låta bli att bli nervös när det är dags för röstning, säger han.

Anton Hagmans bidrag ”Kiss you Goodbye” är Christian Fasts andra Melodifestivallåt – 2013 var han och låtskrivarkollegan Henrik Nordenback, som han delar studio med i Stockholm, upphovsmän till David Lindgrens Skyline som slutade åtta i finalen.

Att Anton Hagman gick till Andra chansen från deltävlingen i Växjö var ur låtskrivarens perspektiv ett utmärkt resultat.

– Andra chansen är ju toppen för oss, för då åker låten ut på Spotify direkt och spelas på radio, säger Christian Fast.

”Kiss you Goodbye” skrevs för ungefär ett år sedan.

– Vi var inblandade i ett camp med danska motsvarigheten till Stim, som skickade över 15 låtskrivare från Danmark till Stockholm. Då träffade vi Tim Schou, som också varit med och skrivit låten. Det var så kul att skriva ihop så han kom tillbaka två veckor senare och då skrev vi den här låten, berättar Christian Fast.



Ursprungligen var den inte tänkt till Melodifestivalen, men när skivbolaget som låten skickades till ville testa den med en ny artist var Christian Fast och hans låtskrivarkollegor positiva.

– Det är spännande med nya artister, om det finns en satsning bakom. Vi träffade Anton och han sjunger väldigt bra och är ödmjuk och trevlig, så vi tyckte det var kul, säger han.

Christian Fast har arbetat som professionell låtskrivare i tio år. Grunden till sitt musikkunnande lade han i Kristianstad där han växte upp, på musiklinjen på Söderportgymnasiet, dit han sökte som gitarrist.

– Det var ett under att jag kom in för jag var verkligen helkass, säger han och skrattar.

Men när han insåg att det var musik han ville hålla på med satte han igång att öva, sex-sju timmar varje kväll, och det gav resultat.

– Jag ser tillbaka med glädje på gymnasieåren och jag är evigt tacksam till lärarna jag hade där, för deras tålamod och kunnande.

Efter musikgymnasiet åkte han till USA och pluggade på Berklee College of Music i fyra år.

– Där blev det jazz för hela slanten. Men möjligheten att försörja sig som jazzstjärna är i stort sett obefintlig och jag var inte tillräckligt bra, men jag har alltid tyckt om att skriva låtar, förklarar han hur han kom att slå in på sin nuvarande bana.

Sin första stora framgång som låtskrivare fick han 2009 i Tyskland, med låten ”Undress to the beat”. Det gav mersmak och sedan dess har det rullat på.

Efter fem år som låtskrivare på Anders Bagges musikförlag Razor Boy har han numera ett eget förlag och framgångarna har varit många, inte minst på den asiatiska marknaden.

– Jag har en stor karriär i Japan, förra året var jag med på Japans mest sålda platta och vi låg etta där för två veckor sedan. Just nu håller jag på med ett lite hemligt projekt med en stor dj, ute i Europa, säger han.

På lördag ställs Anton Hagman mot Loreen i Andra chansen i Linköping. En finalplats ser Christian Fast mest som en bonus.

– Jag tror inte resultatet betyder så mycket för oss låtskrivare, mer än att om det går bra lyssnar skivbolagen lite bättre på våra låtar. Men för Antons skull hoppas jag att han går vidare till final. Så stötta ”skånepågen” i andra chansen, säger han och skrattar.