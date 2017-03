Berättar om kvinnor från Sydsudan

Osby På internationella kvinnodagen arrangeras en föreläsning om kvinnorna och deras situation i Sydsudan.

Den 8 mars klockan 19 kommer Madeleine Anderberg till Osby församlingshem för att berätta om kvinnor i Sydsudan.

Sydsudan bildades 2011 genom en utbrytning från Sudan. Här har varit väpnade konflikter under många år och sedan 2013 råder här fullt inbördeskrig. Det innebär att det råder stor hungersnöd i delar av landet.

Under kvällen blir det även afrikans måltid samt afrikasånger med kyrkokören.

Lunds stifts vänstift har under 20 år haft en ömsesidigt kontakt med Luistiftet i Sydsudan.

Arrangör är Sensus och Osby pastorat.